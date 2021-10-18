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桃園合唱藝術節11月可索票 阿卡貝拉及合唱賽精彩可期

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園合唱藝術節記者會邀請武陵人合唱團演唱甜蜜蜜。記者翁唯真／攝影
桃園合唱藝術節記者會邀請武陵人合唱團演唱甜蜜蜜。記者翁唯真／攝影

桃園舉辦合唱藝術節已有4年之久，雖因疫情延後，最終決定阿卡貝拉及合唱2項大賽，於12月11、12日下午2時在中壢藝術館舉辦，也邀請知名的的合唱及人聲樂團舉行音樂會，提供名眾參加。

桃園市政府文化局表示，合唱大賽及阿卡貝拉大賽，今年總獎金達100萬，吸引合唱組、阿卡貝拉組各31團，共計來自全臺62團參賽，經過初賽最終選出合唱組、阿卡貝拉組各10團，晉級決賽。

文化局指出，2場音樂會邀請多組團隊演出，呈現跨界與經典2大主題。開幕音樂會－跨界人聲之夜將於12月11日晚上7時30分舉辦，邀請蜚聲國際的心心南管樂坊與Voco Novo爵諾歌手帶來結合人聲、詩詞、南管的《人聲・南管・蝶戀花》選粹，及歐開合唱團的爵士風格的原民古調；而12日7時30分則由2019桃樂獎得獎團武陵人合唱團開場，並邀請讓享譽國際的福爾摩沙合唱團、幕聲合唱團演出。

今年自9月12日至11月14日也開辦人聲重唱師資培訓營，邀請國內外多位合唱及阿卡貝拉的名師授課，為人聲藝術扎根，師資培訓是重要的一環。

有興趣民眾自11月起，周一至周五上午9時至下午5時可至中壢藝術館、桃園展演中心及市府文化局服務台索取音樂會門票，或採線上登記方式，索完為止。

桃園市長鄭文燦表示，此次藝術節是疫後的大活動，也選了4首鳳飛飛的歌曲致敬，而年輕人最喜愛的鐵玫瑰音樂節也將在12舉行，其餘的客家、原民等不同的音樂節也會陸續舉辦。

有興趣民眾自11月起，可至中壢藝術館、桃園展演中心及市府文化局服務台索取音樂會門票，或採線上登記方式，索完為止。圖／桃園文化局提供
有興趣民眾自11月起，可至中壢藝術館、桃園展演中心及市府文化局服務台索取音樂會門票，或採線上登記方式，索完為止。圖／桃園文化局提供
桃園舉辦合唱藝術節將於12月11、12日下午2時在中壢藝術館，舉辦決定阿卡貝拉及合唱2項大賽，也邀請知名的的合唱及人聲樂團舉行音樂會。記者翁唯真／攝影
桃園舉辦合唱藝術節將於12月11、12日下午2時在中壢藝術館，舉辦決定阿卡貝拉及合唱2項大賽，也邀請知名的的合唱及人聲樂團舉行音樂會。記者翁唯真／攝影

桃園 音樂會 文化局

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