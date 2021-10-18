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湖口後花園景觀營造將蓋步道 計畫最快明年底完工

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
湖口後花園示意圖；計畫以步道串連老街及周邊茶園。圖／縣府提供
湖口後花園示意圖；計畫以步道串連老街及周邊茶園。圖／縣府提供

新竹縣近年積極推廣農業休閒觀光及地方創生，在湖口地區規畫了「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，計畫改造茶園地景，興建步行空間串連湖口老街及周邊登山步道，最快年底就將動工、明年底完工啟用。

縣府表示，因湖口老街每到假日都會湧入不少遊客，為了紓解老街觀光人潮，希望透過郊山茶園的地景與設施改造，引導遊客能不侷限在老街遊玩，而能走入老街周邊的茶園，感受湖口的在地人文與自然特色。

13日舉行的計畫整備地方說明會上，不少居民都表示支持計畫進行，鄉長林志華也認為，縣府投入的7500萬元經費，可以提升從老街沿竹13-1線沿線的地景風貌，可以把觀光休閒資源都串連起來，推動農業創生發展，包含在地的清潔用品製造業者「木酢達人」的創生基地，也在計畫範圍之內。

縣長楊文科說，湖口鄉位於竹竹苗科技生活圈的北端，被視為未來重要的發展延續帶，由於湖口親山近海，周邊農業及觀光休閒產業持續發展，地方農業資源需積極整合升級，縣府也爭取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，預計明年底完工。

交旅處長游志祥說明，湖口鄉後花園環境景觀整備計畫，內容串接湖口老街周邊登山步道，將大片茶園間形成連續步道，改善既有路徑、茶園地景，連結在地產業等客庄地景特色，分流引導湖口老街遊客往四周郊山茶園逛遊，作為整體風貌營造主軸，預計今年年底前舉辦施工前說明會，最快明年底完工。

老街 登山步道 新竹

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