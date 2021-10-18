新竹光臨藝術節壓軸 古蹟光雕秀本22日登場

新竹光臨藝術節最後壓軸「光雕展演」將在本周五傍晚登場，這次由跨國藝術家攜手創作，在市區9處古蹟、建築上演光雕投影，每項光雕展演約3至5分鐘，新竹火車站、專賣局新竹支局（俗稱台酒）、新竹聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）等建築都將變身奇幻夢境。

市府指出，光雕展演將於22日起至31日每晚6點登場，新竹火車站周邊將有三件精彩作品，由台灣團隊與日本NAKED Inc.團隊、曾參與德國柏林燈節的德國團隊MP-STUDIO三國跨國攜手合作，其中，日本NAKED Inc.團隊歷經台、日兩地實地考察，將以光雕將新竹火車站與東京車站光影重疊，還將打上兩國文化符號包含喜鵲、櫻花等。配樂也是台日雙語的「快樂頌」，在音樂的尾段隱藏成「彩蛋」。

火車站前站客運大樓則由德國團隊MP-STUDIO打造，以光影呈現未來感的「數位動物園」，民眾將會看見動物園裡動物們，放大十幾倍生猛「跳」到眼前等，將會是孩童最愛的作品。

自新竹火車站起步行5分鐘則會來到俗稱台酒專賣局的新竹市定古蹟「專賣局新竹支局」，這次採螢光視覺系光雕，前衛電子音樂搭配彩色線條、建物色塊，打造超現實視覺效果。台酒將重現老本行開辦「台酒食光小酒館」，是夜間漫步新竹舊城的最佳中繼站。

持續步行前往中正路上，影像博物館、美術館、新竹州廳、新竹第一信用合作社、新竹聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）等多個知名地標都將有光雕。

另外，被列為全國歷史建築百景之一的北大教堂，作品「拂曉之翼」由團隊康普非司以3D影像特效投影打造，教堂立面鑲嵌彩繪玻璃「燃」起熊熊野火，彷彿景象真實呈現在眼前，伴隨磅礡音樂，場面如史詩般驚心動魄。

中正路新竹第一信用合作社為凸顯圓拱狀建築、圓拱窗的古典建築，策展人當若科技邀請十組台灣頂尖動畫團隊，共同運用光影，將建築變身為最火紅老虎壩子機、布鼓鐘，更有打磚塊遊戲，打造「重溫90年代」光雕秀。