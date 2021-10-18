快訊

神棄之地的肉票危機：美國教會救援團「海地黑幫綁架案」

普悠瑪事故司機判刑 蔡總統要大家別懷疑的改革決心在哪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹光臨藝術節壓軸 古蹟光雕秀本22日登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹光臨藝術節最後壓軸「光雕展演」將在本周五傍晚登場。圖／新竹市政府提供
新竹光臨藝術節最後壓軸「光雕展演」將在本周五傍晚登場。圖／新竹市政府提供

新竹光臨藝術節最後壓軸「光雕展演」將在本周五傍晚登場，這次由跨國藝術家攜手創作，在市區9處古蹟、建築上演光雕投影，每項光雕展演約3至5分鐘，新竹火車站、專賣局新竹支局（俗稱台酒）、新竹聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）等建築都將變身奇幻夢境。

市府指出，光雕展演將於22日起至31日每晚6點登場，新竹火車站周邊將有三件精彩作品，由台灣團隊與日本NAKED Inc.團隊、曾參與德國柏林燈節的德國團隊MP-STUDIO三國跨國攜手合作，其中，日本NAKED Inc.團隊歷經台、日兩地實地考察，將以光雕將新竹火車站與東京車站光影重疊，還將打上兩國文化符號包含喜鵲、櫻花等。配樂也是台日雙語的「快樂頌」，在音樂的尾段隱藏成「彩蛋」。

火車站前站客運大樓則由德國團隊MP-STUDIO打造，以光影呈現未來感的「數位動物園」，民眾將會看見動物園裡動物們，放大十幾倍生猛「跳」到眼前等，將會是孩童最愛的作品。

自新竹火車站起步行5分鐘則會來到俗稱台酒專賣局的新竹市定古蹟「專賣局新竹支局」，這次採螢光視覺系光雕，前衛電子音樂搭配彩色線條、建物色塊，打造超現實視覺效果。台酒將重現老本行開辦「台酒食光小酒館」，是夜間漫步新竹舊城的最佳中繼站。

持續步行前往中正路上，影像博物館、美術館、新竹州廳、新竹第一信用合作社、新竹聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）等多個知名地標都將有光雕。

另外，被列為全國歷史建築百景之一的北大教堂，作品「拂曉之翼」由團隊康普非司以3D影像特效投影打造，教堂立面鑲嵌彩繪玻璃「燃」起熊熊野火，彷彿景象真實呈現在眼前，伴隨磅礡音樂，場面如史詩般驚心動魄。

中正路新竹第一信用合作社為凸顯圓拱狀建築、圓拱窗的古典建築，策展人當若科技邀請十組台灣頂尖動畫團隊，共同運用光影，將建築變身為最火紅老虎壩子機、布鼓鐘，更有打磚塊遊戲，打造「重溫90年代」光雕秀。

市府指出，10月23日、24日、30日、31日在護城河沿岸還將有光臨市集，來自全台數十家手作、飲食攤位齊聚。街頭藝人部分，22至24日、29至31日雙周末的周五六日，晚間6點至9點間有66場街頭展演，輪番於親水公園、議會廣場、影博館周邊流動展演，包含劇團、舞蹈團、馬戲團及魔術等。

北大教堂光雕秀「拂曉之翼」以3D影像特效投影打造，伴隨磅礡音樂，場面如史詩般驚心動魄。圖／新竹市政府提供
北大教堂光雕秀「拂曉之翼」以3D影像特效投影打造，伴隨磅礡音樂，場面如史詩般驚心動魄。圖／新竹市政府提供
新竹火車站光雕秀「光之旅行」由日本團隊NAKED Inc.打造。
新竹火車站光雕秀「光之旅行」由日本團隊NAKED Inc.打造。
專賣局新竹支局光雕秀「時光膠囊」，結合建築圓弧與多窗特色，重現85歲老建築全新風貌。圖／新竹市政府提供
專賣局新竹支局光雕秀「時光膠囊」，結合建築圓弧與多窗特色，重現85歲老建築全新風貌。圖／新竹市政府提供

新竹 歷史建築 火車站

延伸閱讀

高鐵集電弓異常 675車次在苗栗、新竹停擺約半個小時

新竹住商大樓安檢 竹市稱無老舊大樓、竹縣2大樓有缺失

推大新竹合併升格有3原因 柯建銘：反對都是心裡有鬼

錯過要再等4年 林智堅：勿技術性阻擋大新竹合併升格

相關新聞

新竹光臨藝術節壓軸 古蹟光雕秀本22日登場

新竹光臨藝術節最後壓軸「光雕展演」將在本周五傍晚登場，這次由跨國藝術家攜手創作，在市區9處古蹟、建築上演光雕投影，每項光...

湖口後花園景觀營造將蓋步道 計畫最快明年底完工

新竹縣近年積極推廣農業休閒觀光及地方創生，在湖口地區規畫了「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，計畫改造茶園地景，...

第二屆金牌農村競賽 銅牌獎的是三義鄉雙潭休閒農業區

農委會第二屆金牌農村競賽成績最近出爐，苗栗縣三義鄉雙潭社區暨雙潭休閒農業區透過整合農業資源，以友善方式種植、互相契作、換...

竹北新月沙灘開放了

新竹縣竹北市新月沙灘原本是遊憩好去處，因竹市南寮漁港凸堤效應，導致沙灘嚴重流失，甚至威脅當地年產值數億元的烏魚魚塭，去年...

竹市搜救犬 獲IRO高級認證

消防署全國災害搜救犬評量檢測結果日前出爐，竹市消防局3歲搜救犬Clay通過IRO-B高級認證，與高雄市並列全國第一；領犬...

中低收入戶增 桃苗推脫貧計畫

疫情影響，以往桃園市中低收入戶每年約增加600多戶，去年卻暴增1100多戶，將近1倍，今年也已增500多戶，市府加強推動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。