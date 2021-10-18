第二屆金牌農村競賽 銅牌獎的是三義鄉雙潭休閒農業區
農委會第二屆金牌農村競賽成績最近出爐，苗栗縣三義鄉雙潭社區暨雙潭休閒農業區透過整合農業資源，以友善方式種植、互相契作、換工，提升就業率與產量，結合在地特色店家、2代返鄉青農的創意等，讓遊客體驗在地藝術文化與食農的樂趣，拿下金牌農村競賽銅牌獎，實至名歸。
三義鄉雙潭休閒農業區生產、生活、生態及未來性等四大面向獲評審委員肯定，苗栗縣政府指出，雙潭人文薈萃，有陶藝，鐵器，也有揚名國際的天然藍染，保存雲火龍成為客庄12大節慶，農產以桃子、李子、草莓、柑橘與芥菜，近年來稻米則因春田窯二代以友善農法、跨區契作方式積極活化村內的休耕地，小量多元的四季農作生產如野菜、香草植物等，融入食農教育的概念及地產地銷減少碳足跡。
此外，三義特有種蓋斑鬥魚以原有生態池的埤塘復育，同時也成為水生螢火蟲的繁殖基地，是農業生態教育解說的活教材，並活化閒置空間成為地方小農的銷售平台，也是雙潭休閒農業區自創品牌匠森活的銷售與旅服中心，發展如同日本道之驛的地方農企業的機制，輔助地方農業。
雙潭願景並以打造「無牆體的戶外農村文藝生活博物館」概念的特色農遊體驗區為長期目標，建立雙潭的優勢移居小鎮，機會均等的小農產業環境，休閒農業美學與社區綠色照護結合的幸福聚落，及創造商機成為年輕人的創業平台。
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