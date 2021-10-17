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桃園客語說故事競賽首辦情境式講古 爺孫參賽奪第一

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
客語說故事競賽幼兒親子組第1名彭敏睿、彭學樟，祖孫一同參賽，展現絕佳默契。記者翁唯真／翻攝
客語說故事競賽幼兒親子組第1名彭敏睿、彭學樟，祖孫一同參賽，展現絕佳默契。記者翁唯真／翻攝

桃園市政府客家事務局與教育局共同主辦的「2021桃園客語說故事競賽」，昨天和今天在國立中央大學展開競賽，分為幼兒親子組、國小低年級組、國小中年級組、國小高年級組、國中組、長青組及客語情境式講古試辦組等7個組別，吸引46校284名孩童及長者67人報名參賽，展現平時客語學習成果。

相當吸睛的幼兒親子組，吸引許多家長帶著小朋友精心打扮並準備許多道具，活潑可愛的演出吸引眾人目光；長青組入圍決賽的參賽者各個精神奕奕，將自己最難忘的精采故事與大家分享，其中最年長的88歲參賽者，更是精神抖擻；國中組參賽者雖然課業繁重，但利用課餘時間練習發揮絕佳表現。

今年首度試辦「客語情境式講古組」，有12人參賽，每位參賽者將於登臺前抽定圖片題目，準備30分鐘後即需上臺以即興發揮的方式來說故事，透過本組的試辦，鼓勵國小中年級至國中階段的學生，提升臨場口語表達的能力。

其中幼兒親子組第1名彭敏睿、彭學樟，祖孫一同參賽，展現絕佳默契；長青組第1名劉新華，肢體生動，搭配道具，都令人印象深刻。

桃園市政府秘書長黃治峯表示，市府近年來積極辦理客語相關活動及競賽等多元型態計畫，更將客語說故事競賽列入桃連區高級中等學校免試入學加分項目，2天競賽不但有親子、雙胞胎參與，也有銀髮夫婦連續3年參加，讓客家語言文化永續傳承。

客語說故事競賽長青組第1名劉新華，肢體生動，搭配道具分享最難忘的1件事。記者翁唯真／翻攝
客語說故事競賽長青組第1名劉新華，肢體生動，搭配道具分享最難忘的1件事。記者翁唯真／翻攝

客語 親子 桃園

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