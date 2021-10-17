桃園購物節商機大 夜市小店嘆：看得到吃不到

桃園市配合五倍券，市府11月將推出桃園購物節，單筆消費滿500元抽汽機車大獎， 預估帶來30億元商機，針對這項好康，桃園、中壢等觀光夜市攤商、傳統小店家很多是免開發票的攤店家，今天下午私下坦言還不很清楚購物節「遊戲規則」，桃園、中壢兩大觀光夜市、傳統小店家表示，購物節消費抽獎要憑發票或收據，比較適合大賣場、連鎖型超市，對夜市攤商銅版美食消費或店家小生意的商機有限。

中壢觀光夜市主委鄒年炳表示，據了解桃園購物消費，要配合電子支付，憑發票或收據登錄抽獎，對於「銅板夜市」為主的攤商，生意不好做，主要是夜市一筆消費達500元不易，即便降到一次消費200元以內，除非直接拿五倍券、好市券消費，否則對攤商商機吸引力有限。

桃園觀光夜市總幹事詹德男認為，夜市攤商都是做小本生意、金額低，很多攤商免開發票，購物節要憑發票或收據抽獎，針對一些大賣場或連鎖超市有利，攤商很難爭取商機，也大大降低攤商意願，五倍券還可找零，消費抽獎門檻降到300元還是不容易爭取，畢竟攤商消費額小，相較吸引力不大。

桃園一家賣南北貨店家劉老闆說，小店免開發票，民眾消費額不大，一般連收據都沒開，購物節消費門檻不管是500元或300元，一次消費額度大，小店家吃不到購物節這塊商機大餅。