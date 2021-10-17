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桃園消防二大火神的考驗消防宣導 增加民眾安全知識

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市政府消防局第二大隊興國分隊偕同中壢區里鄰長，深入轄內老舊社區及住商混合型大樓等高風險區域，實施防火防災宣導。圖／消防第二大隊提供
桃園市政府消防局第二大隊興國分隊偕同中壢區里鄰長，深入轄內老舊社區及住商混合型大樓等高風險區域，實施防火防災宣導。圖／消防第二大隊提供

高雄城中城大樓惡火奪走46條人命，為確保民眾有足夠消防安全知識，桃園市政府消防局第二大隊興國分隊偕同中壢區里鄰長，深入轄內老舊社區及住商混合型大樓等高風險區域，實施火神的考驗防火防災宣導，讓民眾有更多保障自己安全的知識。

此次宣導共有五項，像用電安全，延長線的使用及電線過度綑綁，熱量易蓄積於綑綁處易造成電線短路著火；烹調時應養成人離火熄觀念，也應注意爐灶周圍定期清潔不要累積過多油汙及放置大量雜物；家中及巷弄是否有堆放大量雜物，導致火勢迅速延燒，或是巷口停放車輛阻礙救災。

還有安裝住宅用火災警報器可使逃生時間增加，鼓勵符合資格民眾可到附近消防隊做申請領取；遇到火警應冷靜，開門有看見煙時，應立即關門就地避難並堵塞門縫，並到相對安全區域，等待救援。

此次除了問答考驗與民眾互動外，消防人員亦使用紅外線熱顯像檢查家中插座、電線等是否有異常發熱情形，讓平時無法用肉眼所見之處透過此次宣導逐一檢查。

第二大隊長戴明杉表示，桃園市政府消防局針對各鄰里老舊公寓、住商大樓社區進行相關防災宣導，讓民眾平時就能自我檢視家中是否落實並建立良好正確觀念。

消防人員使用紅外線熱顯像檢查家中插座、電線等是否有異常發熱情形，讓平時無法用肉眼所見之處透過此次宣導逐一檢查。圖／消防第二大隊提供
消防人員使用紅外線熱顯像檢查家中插座、電線等是否有異常發熱情形，讓平時無法用肉眼所見之處透過此次宣導逐一檢查。圖／消防第二大隊提供

桃園 火災

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