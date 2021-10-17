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民代點名中壢老舊大樓 盼公權力介入

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
位在中壢中央西路一段、中豐路口的來來大戲院僅剩幾家店在營業。記者翁唯真／翻攝
位在中壢中央西路一段、中豐路口的來來大戲院僅剩幾家店在營業。記者翁唯真／翻攝

高雄城中城大樓惡火帶走46條人命，桃園市長鄭文燦也指示消防局立即針對桃園市的40處複合式大樓進行安檢，其中中壢有11棟被列入安檢對象的大樓，除了財神大樓外，市議員謝美英及梁為超也點名來來大戲院、新明戲院及金宮金府大樓等，急需都更，希望政府拿出公權力盡快處置。

桃市府消防局第二大隊表示，明天會在中壢火車站前的財神大樓進行消防演練，並實施安檢，預計在28日前全數完成11棟大樓的安檢。

來來大戲院目前只剩1樓有攤商及地下室的1間理髮店，而金宮金府大樓則是剩一些旅館及商業單位，伴隨著一代人的回憶，逐漸消逝，但城市在持續進步，老舊建物也須妥善規畫。

市議員謝美英呼籲，不要每逢重大事件發生，就宣誓要全面檢討、盤點改善，但是新聞風頭一過，逐漸又被大家淡忘時，市府稽查單位又鬆懈；最近除了高雄城中城火災，桃園的砂石場意外，都是平常就應該需要預防意外發生、重點盤查的標地。

謝美英說「總是今天公祭，明天忘記！永遠不會記取教訓。」不只是監督單位，我們每一個人身在其中，對危險的環境，都必須提高警覺。

梁為超也指出，這幾棟建築已經質詢多次，用傳統的方式要都更太過困難，相關單位應該訂定特別法，想辦法介入，不然法規硬梆梆，不然產權複雜或黑道介入，大樓在哪5年10年後，一樣無法成功都更。

中壢民權路及中山路口的新明戲院，伴隨著一代人的記憶。記者翁唯真／翻攝
中壢民權路及中山路口的新明戲院，伴隨著一代人的記憶。記者翁唯真／翻攝

安檢 桃園 都更

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