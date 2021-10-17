竹北新月沙灘封閉施工近1年將開放 靠填沙防海岸被侵蝕

竹北新月沙灘從去年11月封閉施工至今已近1年時間，以填沙方式防止海岸被侵蝕而破壞陸上設施，工程近期已經完工通過驗收，施工圍籬也陸續拆除將對外開放，市公所上周首先舉辦牽罟活動暖身，預計23日更將舉辦音樂晚會，要讓民眾可以重新親近海岸沙灘環境。

位於新竹縣竹北沿岸、頭前溪出海口北側的新月沙灘，全長約2公里屬於沙質細緻的沙灣，卻因南寮漁港的凸堤效應，導致沙灘嚴重流失，甚至威脅海岸人工設施及沿海的烏魚魚塭，市公所提新月沙灘整體景觀環境改善工程，耗資4000多萬元進行沙灘復育，工程已在近期完工。

市公所表示，烏魚養殖產業是竹北重要的漁業經濟，年產值高達億元，但近年沙灘侵蝕問題嚴重，已經威脅魚塭，甚至再往北側的海巡署廢棄哨所都因此傾斜幾近倒塌，因此透過改善工程將能對沿岸陸上設施起到保護作用，也能提供民眾更好的沙灘遊憩環境。

工程期間，因為沙灘封閉人煙罕至，甚至導致沙灘變成裸曬族天堂，裸曬族大膽行徑更令當地民眾受到不小驚嚇，海巡人員甚至必須進到保安林內巡邏以大聲公驅趕，更對裸曬民眾進行取締、勸導，不過預期沙灘重新開放後，因遊客人潮回流，裸曬族就將轉移陣地。

市公所表示，除了海灘重新開放，也陸續舉辦淨灘活動，23日更有風帆船及獨木舟體驗，沙灘上也將舉辦人體泡泡足球賽、排球賽，當天晚間更有海洋音樂嘉年華，後續濱海自行車道也將在12月完工，希望能重振當地觀光人潮。