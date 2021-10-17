中壢財神大樓都更 所有權人多難達門檻

高雄城中城大樓奪走46條人命，讓老屋問題再度浮上檯面，桃園市長鄭文燦也指示消防局立即針對桃園市的40處複合式大樓，20年以上者有18處、30年以上者則有15處，其中中壢有11棟被列入安檢對象的大樓，也讓人重新思考都市更新的議題。

財神大樓是不少桃園人的記憶之一，建於1979年，占地約336坪，為地上11層、地下3層建物，過去有百貨商場、電影院、西餐廳等，現在則有7家營利事業單位，有旅館、舞廳等。

消防二大指出，去年安檢結果，場所內共用的室內消防栓第1次沒過，但複檢後都有恢復正常，住宅發展處長莊敬權也表示，裡面的旅館都有通過安檢的證明，房間也都相當整潔，不過財神大樓的都更案也讓大家關心。

莊敬權指出，自辦都更及公辦都更的程序都相同，皆須土地、樓地板、地主人數及所有權人皆過半，才可籌設委員會，並將事業計畫書及權利變換計畫書，送審議會審議，然後所有人及土地要過80％才能進行都更，若被市府劃定為都更地區，為鼓勵都更，則只要75％通過即可。

莊敬權表示，公辦的優點在於，所有過程都會公開透明，並採取抽籤方式，以示公平，絕對沒有私底下喬的情形，但同時也是許多人認為的缺點，明明住戶裡就有工程師、建商等，卻還要公開招標，或是明明原本在1樓店面，也須跟其他人抽籤，不能維持原樣。

以財神大樓為例，是府劃定為都更地區，目前土地及樓地板面積已過60％，但所有權人只過40％，有太多土地是許多所有權人共同持有，但卻找不到人，加上都更條例要照顧到所有人的權利，只好繼續尋找。

莊敬權說，若是100％都同意，則是用都市危險及老舊建築物加速重建條例，不需經過審議會審議，就可展開都更，過程會簡單許多。