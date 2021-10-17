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工安及消防稽查出擊 苗栗市1家KTV涉違規營業

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府工商發展處昨晚協同警察、消防單位人員聯合稽查苗栗市KTV，為安全把關。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府工商發展處昨晚協同警察、消防單位人員聯合稽查苗栗市KTV，為安全把關。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府工商發展處昨天晚間協同警察、消防單位人員聯合稽查苗栗市18家KTV，其中有4家營業，公共安全及消防安全設施檢查大致符合規定，1家未取得復業核可即擅自營業，將依傳染病防治法，移送衛生局裁罰5萬元到30萬元。

苗栗縣登記有案視聽歌唱業71家，昨晚稽查苗栗市18家，其中8家取得復業核可，聯合稽查小組鎖定昨天清晨發生火災的為公路住商大樓4家，結果都沒有營業，另有營業的4家，公安及消防尚符合規定，其中1家未取得復業核可即擅自營業，後續將移送縣府衛生局裁罰。

工商發展處指出，將持續稽查，也會擴及電子遊戲場業、資訊休閒業等行業，督促業者重視公共安全及消防，守護鄉親消費安全，業者或消費者如有任何復業申請、公共安全或防疫等疑問，可撥打0963827532專線諮詢。

苗栗縣政府工商發展處昨晚協同警察、消防單位人員聯合稽查苗栗市KTV，為安全把關。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府工商發展處昨晚協同警察、消防單位人員聯合稽查苗栗市KTV，為安全把關。圖／苗栗縣政府提供

衛生局 苗栗縣 警察

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