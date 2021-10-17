苗栗自立脫貧計畫幫3年 助低收、中低收入戶穩定就業

苗栗縣政府發現低收及中低收入戶一些家庭因學生畢業、工作能力人口，新投入勞動市場，依法需計算收入，還沒有累積足夠資產，福利資格先喪失，今年推出自立脫貧計畫，放寬每人每月最低生活費0.5倍額度審查標準3年，有必要再延長1年，鼓勵他們穩定工作，脫離福利依賴。

苗栗縣有3163戶低收入戶、1255戶中低收入戶，今年總清查資格作業到12月31日，縣府指出，低收入戶審查標準是全家應計算人口，平均每人每月收入低於今年最低生活費1萬4230元，中低收入戶標準則是2萬1345元，若符合自立脫貧計畫放寬0.5倍額度，低收入戶門檻是2萬1345元、中低收入戶標準2萬8460元。

縣府希望自立脫貧計畫提供更大的誘因，避免他們因工作增加收入，擔心影響福利身分而裹足不願就業，自立脫貧計畫減計期限最長3年，經評估有必要者，得延長1年，累積足夠資產脫離福利依賴，符合條件者可以提具相關證明文件申請，洽詢電話037-559667。

自立脫貧計畫對象包括今年應屆畢業生6、7月離開校園，若就業至目前期滿3個月，此外，考量在學已打工賺錢，因此納入預定明年畢業者，另家庭中有工作能力，原先沒有就業者，對象還必須於今年穩定就業3個月以上，且家中還有15歲以下、65歲以上，或是學生、無工作中度以上身心障礙者等依賴人口。