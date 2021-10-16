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數位機會中心和村民共創石墻村故事牆 成旅人打卡景點

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉石墻社區由明基基金會輔導建置數位機會中心，和社區居民協力完成「石墻村故事牆」，成為旅人打卡拍照的熱門景點。圖／明基基金會提供
苗栗縣公館鄉石墻社區由明基基金會輔導建置數位機會中心，和社區居民協力完成「石墻村故事牆」，成為旅人打卡拍照的熱門景點。圖／明基基金會提供

苗栗縣公館鄉石墻社區透過明基基金會輔導建置數位機會中心，繼去年協力完成「石墻村故事牆」，最近又新增AR實境視界，透過手機APP掃描就能喚出開庄200年紀錄片，深度了解地方文化源流。

石墻村在1817年由當地先民吳琳芳等人墾荒開庄，迄今已逾200年歷史，當地不但出產紅棗、芋頭、水稻等優質農特產，也曾是陶業重鎮。

明基基金會執行長陳哲妮表示，基金會長年帶領石墻村民善用數位工具，去年以建庄200紀錄片「石圍墻村語」故事為架構，和村民協力完成故事牆，打造社區觀光新景象，不僅成為旅人打卡拍照景點，虛實整合案例也入選教育部亮點成果，成為數位創新典範，將石墻村的墾拓文化、人物故事在島嶼臺灣放送傳遞。

陳哲妮也說，基金會執行教育部「數位機會中心輔導計畫」，服務新竹、苗栗15個鄉鎮的數位機會中心，14年來致力於偏鄉數位關懷，協助中高齡、原住民、新住民、身心障礙者及婦女等數位落差關懷群族，學習資訊與數位應用，同時也提升小農數位行銷能力、記錄地方人文地景故事。

苗栗縣公館鄉石墻社區由明基基金會輔導建置數位機會中心，和社區居民協力完成「石墻村故事牆」，成為旅人打卡拍照的熱門景點。圖／明基基金會提供
苗栗縣公館鄉石墻社區由明基基金會輔導建置數位機會中心，和社區居民協力完成「石墻村故事牆」，成為旅人打卡拍照的熱門景點。圖／明基基金會提供

教育部 紀錄片 新竹

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