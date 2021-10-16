數位機會中心和村民共創石墻村故事牆 成旅人打卡景點

苗栗縣公館鄉石墻社區透過明基基金會輔導建置數位機會中心，繼去年協力完成「石墻村故事牆」，最近又新增AR實境視界，透過手機APP掃描就能喚出開庄200年紀錄片，深度了解地方文化源流。

石墻村在1817年由當地先民吳琳芳等人墾荒開庄，迄今已逾200年歷史，當地不但出產紅棗、芋頭、水稻等優質農特產，也曾是陶業重鎮。

明基基金會執行長陳哲妮表示，基金會長年帶領石墻村民善用數位工具，去年以建庄200紀錄片「石圍墻村語」故事為架構，和村民協力完成故事牆，打造社區觀光新景象，不僅成為旅人打卡拍照景點，虛實整合案例也入選教育部亮點成果，成為數位創新典範，將石墻村的墾拓文化、人物故事在島嶼臺灣放送傳遞。