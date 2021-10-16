快訊

雙溪虎豹潭溪水暴漲多人失蹤 侯友宜趕往現場關心搜救

她坐月台合影鳴日號遭酸「當亡美」還反嗆 台鐵出招了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

128縣道公館中興路1.7公里路段 下周一起施工改善

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣128縣道公館鄉中興路路段獲中央補助經費辦理改善，縣府10月18日起將進行道路及人行道景觀改善工程，全長1.7公里，預計明年春節前後完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣128縣道公館鄉中興路路段獲中央補助經費辦理改善，縣府10月18日起將進行道路及人行道景觀改善工程，全長1.7公里，預計明年春節前後完工。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣128縣道公館鄉中興路路段因路面老化人行道破損，經地方爭取已獲中央補助經費辦理改善工程，縣府10月18日起將進行道路及人行道景觀改善工程，全長1.7公里，預計明年春節前後完工。

苗栗縣政府工務處指出，公館鄉中興路也就是縣道128線，是連接山線及海線的重要市區聯絡道路，由於部分路面瀝青混凝土因老化龜裂破損，且人行道鋪面沉陷破損影響行人通行，經縣籍立委、鄉長與多位地方民代協助推動，縣府向中央爭取到3000萬元福助經費辦理「公館鄉中興路路面及人行道景觀改善工程」，工程將於10月18日開工，工期約90天，預計明年1月中、下旬完工。

工務處表示，工程屆時將採2階段施作，第一階段至11月底將進行人行道改善，屆時將採取局部車道封閉方式施作，第二階段12月至明年1月進行路面改善，因工程涉及路基挖除，為避免工區高低落差造成用路人及車輛損傷，將採取全路幅道路封閉方式辦理，屆時將公告道路封閉期程，請用路人注意並放慢行車速度或提早改道，並依照現場指揮人員及標誌牌指示行進。

人行道 老化

延伸閱讀

新店陸橋第27年光榮退役 拆除後北宜路一段段豁然開朗

每期漏水2萬2千噸 基隆3千戶社區高地供水改善工程動工

新店中興路一段都更案今上梁 將蓋15樓住商大樓

正隆 大園新廠20日動工

相關新聞

「免預約可來打BNT」訊息瘋傳 竹市多個疫苗站爆人潮

新竹市疫苗施打站今天開打BNT，由於BNT打氣冷，到貨量大於預約量，衛生局透過社區發出訊息，提到「沒預約也能來」，未料訊...

三義木雕館施工修繕 18日起休館2個月

三義木雕博物館10月18日至12月20日將辦理館舍修繕工程，施工2個多月期間將停止對外開放，苗栗縣文化觀光局表示，造成不...

台61線西濱快通霄路段 18至22日將分別封閉車道施工

公路總局辦理台61線西濱快速公路通霄路段的路面舖築工程，10月18至22日將分別封閉車道施工，公路總局提醒駕駛人屆時注意...

苗市「傻女莊KTV」昨復業今火警 縣府將加強排程稽查公安

苗栗市為公路309號商業大樓內的「傻女莊KTV」昨天經縣府通過復業申請，不料今天清晨7點多就發生火警，消防局初步調查，這...

錯過要再等4年 林智堅：勿技術性阻擋大新竹合併升格

新竹市長林智堅拋出大新竹合併議題41天，今天到竹北受邀「大新竹當好協會」成立茶會，現場集結支持大新竹合併升格的產官學代表...

台61線這支固定測照桿要調頭了！11/1起轉北向取締

駕駛人請注意，固定測速照相桿要「調頭」了！台61線西濱快速公路後龍路段97.55公里處的固定測速照相桿，2年多前啟用至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。