128縣道公館中興路1.7公里路段 下周一起施工改善

苗栗縣128縣道公館鄉中興路路段因路面老化、人行道破損，經地方爭取已獲中央補助經費辦理改善工程，縣府10月18日起將進行道路及人行道景觀改善工程，全長1.7公里，預計明年春節前後完工。

苗栗縣政府工務處指出，公館鄉中興路也就是縣道128線，是連接山線及海線的重要市區聯絡道路，由於部分路面瀝青混凝土因老化龜裂破損，且人行道鋪面沉陷破損影響行人通行，經縣籍立委、鄉長與多位地方民代協助推動，縣府向中央爭取到3000萬元福助經費辦理「公館鄉中興路路面及人行道景觀改善工程」，工程將於10月18日開工，工期約90天，預計明年1月中、下旬完工。

工務處表示，工程屆時將採2階段施作，第一階段至11月底將進行人行道改善，屆時將採取局部車道封閉方式施作，第二階段12月至明年1月進行路面改善，因工程涉及路基挖除，為避免工區高低落差造成用路人及車輛損傷，將採取全路幅道路封閉方式辦理，屆時將公告道路封閉期程，請用路人注意並放慢行車速度或提早改道，並依照現場指揮人員及標誌牌指示行進。