桃園聯合稽查改裝車輛及噪音檢測專案 不合格率達8成

環保署10月推行超音照相取締噪音，而楊梅警分局、環保局及中壢監理站人員聯手主動出擊，在楊梅區中興路、福德街周邊執行環警監聯合稽查改裝車輛及噪音檢測專案，希望展現執法力，還給市民寧靜環境。

警方表示，因中興路鄰近治平高中學區，有民眾反映夜間會受噪音影響，因此利用夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔查檢驗，並現場進行噪音檢測，依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人1800元至3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

前天晚間2小時內攔查近60輛汽、機車，其中有些車輛已檢測過，所以此次共有19輛汽、機車現場經環保稽查員檢測排氣音量，其中有15輛機車為非法改裝排氣管且噪音超標，不合格率高達8成，現場立即開罰並責令改正及複驗。