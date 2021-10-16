竹縣義民客語說故事擂台賽登場 楊文科力挺傳承客語

2021全國義民祭在新竹縣系列活動之一「客語說故事擂台賽」今天進行決賽，從小學到大專院校年紀的學生站上舞台，以「義民祭典」為題用客語說故事，都有精彩表現，力挺客語文化的縣長楊文科也到場頒獎，強調「沒有語言就沒有文化，到最後族群都有可能會消失，希望每個家庭都要講母語，讓媽媽的話能夠傳承下去。」

客語說故事擂台賽歷經2日初賽各組選出18強，今天在新埔鎮褒忠義民廟會議室進行最終決賽，縣長楊文科、教育處處長楊郡慈、文化局局長李安妤、義民廟林光華董事長等人都到現場為參賽者加油，場中年紀最小的是峨眉國小一年級學生楊斯晴。

參賽者說故事故事題材包含義民廟的歷史、義民祭典的內容、枋寮聯庄祭典區的介紹、義民廟遊覽經驗等，也跟上時事，將祭典型態因疫情受到轉變也納入題材，增添新意。

縣府指出，評審依故事內容、客語發音、肢體動作及時間掌控等標準評分，選出各組前3名。學生組前3名分別可獲得縣府頒贈獎牌、圖書禮券與獎金1000元至3000元，大專青年組最高可獲得5000元，進入決賽的指導老師也加發指導獎狀及500元禮券。

楊文科說，褒忠亭義民祭典傳承186年，仍然保留傳統輪值制度與祭典儀式，深蘊文化意涵，是國家指定的重要民俗文化資產，義民爺團結捨身保鄉的精神提醒著世世代代要「團結一心」，是台灣重要的文化力量，為了給予鼓勵今年也新增指導老師獎勵。