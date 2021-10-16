「免預約可來打BNT」訊息瘋傳 竹市多個疫苗站爆人潮

新竹市疫苗施打站今天開打BNT，由於BNT打氣冷，到貨量大於預約量，衛生局透過社區發出訊息，提到「沒預約也能來」，未料訊息被瘋傳，甚至被加上「外縣市可」、「18、19、20、21日也開站施打」，今下午許多人湧入竹科、東區、樹林頭施打站，大排長龍，不少預約民眾到場傻眼，「把預約的人當白癡。」

市府指出，此次第11期BNT疫苗預約數2萬6600劑，但中央配發疫苗2萬8812劑，等於有2千多劑還可施打，為了擴大疫苗覆蓋率，今天衛生局人員才會請社區幫忙通知，請有意願但還沒登記的人可來排隊接種，未料造成排隊情況，相當抱歉。

竹科疫苗施打站下午湧入排隊人龍，隊伍一圈接一圈，有事先預約2時施打的民眾，下午1時45分抵達施打站看到排隊人龍傻眼，「前面排了大概一百多人」，也發現很多人是看到通知沒預約跑來的，自己也只好跟著排隊，簡直把預約的人當白癡。

新竹在地網路社群流傳多份訊息，有訊息提到「如果有家人還沒打疫苗的，今天東區施打站打BNT…免預約，滿12歲以上，外縣市可，人去即打（記得帶健保卡）」還有訊息寫不止今天，下周也開放施打，民眾「呷好逗相報」湧入施打站。

「很錯愕！」有民眾看到朋友訊息興沖沖跑到施打站，因人潮太多沒預約被勸退，如果知道數量有限，就會評估是否要來排隊。

也有婦人氣呼呼表示，很多人都是沒有預約就跑來排，雖然衛生局最後分流預約和沒預約的，但最後還是一起打，自己已排隊20分鐘，看來要等很久。