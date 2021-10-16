竹縣新埔鎮預計12月發2千元紓困金 外配也能領

新竹縣繼橫山鄉公所日前宣布，發放1000元紓困金後，新埔鎮民代表會昨天也在臨時會三讀通過「新竹縣新埔鎮因應新冠肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，鎮公所預計12月發放2000元紓困金，15日前設籍新埔鎮即符合資格，尚未領到身分鎮的外籍配偶也能領，預計3300多名鎮民受惠。

新冠肺炎疫情重創百工百業，陸續有縣市鄉鎮通過發放紓困金，新竹縣由橫山鄉公所開第一炮，訂定新竹縣橫山鄉防疫紓困金發放自治條例，送代表會審議通過，新埔鎮民代表會也在昨天開臨時會提發放民生紓困金自治條例，獲11名代表同意三讀通過。

新埔鎮民代表會主席王增基說，很多鎮民都向代表會反映，疫情迄今生計受到嚴重影響，尤其小朋友都在家吹冷氣、叫外送，無形中開銷增加，代表會考量鎮庫仍有餘裕，「如果縣市合併，資產都歸給縣府」，乾脆取之於民、用之於民，嘉惠鎮民。

王表示，原本代表提議發放3000元紓困金，但考量仍有建設需求，因此折衷改提發2000元，雖然金額不是很大，但以一家五口而言，一戶就可領1萬元，新埔鎮人口約3萬3千多人，預估支出6千多萬元，自治條例也放寬讓外籍配偶憑居留證一樣也能領。

新埔鎮公所指出，新埔鎮因應新冠肺炎疫情發放民生紓困金自治條例昨天才剛通過，預估編列6、7千萬元預算，待追加預算通過正式公告，只要15日前設籍新埔鎮的鎮民均可領取，目前還在研議發放方式，預計12月發放，希望幫助鎮民度過疫情困境。