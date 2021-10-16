快訊

東北風增強加午後熱對流旺盛 北北基等7縣市大雨特報

高醫、阮綜合醫院紛表態 包下城中城大火傷患健保以外醫療費

竹縣新埔鎮預計12月發2千元紓困金 外配也能領

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新埔鎮民代表會昨天臨時會三讀通過「新竹縣新埔鎮因應新冠肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，鎮公所預計12月向鎮民發放2000元紓困金。記者張裕珍／翻攝
新埔鎮民代表會昨天臨時會三讀通過「新竹縣新埔鎮因應新冠肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，鎮公所預計12月向鎮民發放2000元紓困金。記者張裕珍／翻攝

新竹縣繼橫山鄉公所日前宣布，發放1000元紓困金後，新埔鎮民代表會昨天也在臨時會三讀通過「新竹縣新埔鎮因應新冠肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，鎮公所預計12月發放2000元紓困金，15日前設籍新埔鎮即符合資格，尚未領到身分鎮的外籍配偶也能領，預計3300多名鎮民受惠。

新冠肺炎疫情重創百工百業，陸續有縣市鄉鎮通過發放紓困金，新竹縣由橫山鄉公所開第一炮，訂定新竹縣橫山鄉防疫紓困金發放自治條例，送代表會審議通過，新埔鎮民代表會也在昨天開臨時會提發放民生紓困金自治條例，獲11名代表同意三讀通過。

新埔鎮民代表會主席王增基說，很多鎮民都向代表會反映，疫情迄今生計受到嚴重影響，尤其小朋友都在家吹冷氣、叫外送，無形中開銷增加，代表會考量鎮庫仍有餘裕，「如果縣市合併，資產都歸給縣府」，乾脆取之於民、用之於民，嘉惠鎮民。

王表示，原本代表提議發放3000元紓困金，但考量仍有建設需求，因此折衷改提發2000元，雖然金額不是很大，但以一家五口而言，一戶就可領1萬元，新埔鎮人口約3萬3千多人，預估支出6千多萬元，自治條例也放寬讓外籍配偶憑居留證一樣也能領。

新埔鎮公所指出，新埔鎮因應新冠肺炎疫情發放民生紓困金自治條例昨天才剛通過，預估編列6、7千萬元預算，待追加預算通過正式公告，只要15日前設籍新埔鎮的鎮民均可領取，目前還在研議發放方式，預計12月發放，希望幫助鎮民度過疫情困境。

新冠肺炎 疫情 新竹

延伸閱讀

發紓困金時期漲基本工資 柯文哲：中小企業受得了？

因小三一句話詐領紓困金 警官騙到手卻丟了百萬退休金

金門普發5千元紓困金第2波入帳 近8萬人受惠

璨樹來襲若停班停課 北斗鎮紓困金將順延領取　

相關新聞

三義木雕館施工修繕 18日起休館2個月

三義木雕博物館10月18日至12月20日將辦理館舍修繕工程，施工2個多月期間將停止對外開放，苗栗縣文化觀光局表示，造成不...

台61線西濱快通霄路段 18至22日將分別封閉車道施工

公路總局辦理台61線西濱快速公路通霄路段的路面舖築工程，10月18至22日將分別封閉車道施工，公路總局提醒駕駛人屆時注意...

苗市「傻女莊KTV」昨復業今火警 縣府將加強排程稽查公安

苗栗市為公路309號商業大樓內的「傻女莊KTV」昨天經縣府通過復業申請，不料今天清晨7點多就發生火警，消防局初步調查，這...

錯過要再等4年 林智堅：勿技術性阻擋大新竹合併升格

新竹市長林智堅拋出大新竹合併議題41天，今天到竹北受邀「大新竹當好協會」成立茶會，現場集結支持大新竹合併升格的產官學代表...

台61線這支固定測照桿要調頭了！11/1起轉北向取締

駕駛人請注意，固定測速照相桿要「調頭」了！台61線西濱快速公路後龍路段97.55公里處的固定測速照相桿，2年多前啟用至今...

桃園莫德納第2劑施打 里長喊「造冊不是里長的工作」

桃園今天開打68至69歲長者，第2劑莫德納疫苗施打，桃園市長鄭文燦今天至舊明市民活動中心關心現場民眾施打狀況，但新明里長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。