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三義木雕館施工修繕 18日起休館2個月
三義木雕博物館10月18日至12月20日將辦理館舍修繕工程，施工2個多月期間將停止對外開放，苗栗縣文化觀光局表示，造成不便請民眾見諒，休館期間木雕館將於臉書粉絲專頁提供線上展覽、藝文訊息等服務，歡迎粉絲觀眾持續追蹤三義木雕館臉書粉絲專頁，待修館完竣後，木雕館將以嶄新面貌與大家相見。
文觀局指出，三義木雕館自1995年開館迄今已27年，展出以木雕為主題的文化藝術展覽與活動，深受民眾喜愛，為提供更舒適優質的觀展環境與內容，木雕館18日至12月20日閉館進行館舍內外修繕工程，休館期間服務不中斷，將持續在臉書粉專推播木雕藝術線上展覽及藝文訊息。
此外，今年度木雕館行動博物館「三義‧薪傳」木雕之美巡迴展活動從9月23日至11月28日進駐嘉義市檜意森活村，展品選自木雕館藏品及歷年薪傳創作營師生木雕作品，涵蓋傳統木雕與現代雕刻，展示並傳達傳統文化、生活及現代創意等概念，歡迎民眾前往參觀。
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