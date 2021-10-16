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台61線西濱快通霄路段 18至22日將分別封閉車道施工

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
10月20日上午9時至21日下午4時，公路總局封閉台61線白沙屯交流道至通霄1交流道間的南下路段施工。圖／公路總局提供
10月20日上午9時至21日下午4時，公路總局封閉台61線白沙屯交流道至通霄1交流道間的南下路段施工。圖／公路總局提供

公路總局辦理台61線西濱快速公路通霄路段的路面舖築工程，10月18至22日將分別封閉車道施工，公路總局提醒駕駛人屆時注意改道行駛。

公路總局苗栗工務段指出，公路總局辦理台61線AC路面改善工程，10月18日上午9時至19日下午4時封閉台61線通霄1交流道至白沙屯交流道北上路段，請北上的用路人改由通霄1交流道接通霄連絡道東行至台1線往北行駛，轉接白沙屯交流道往北行駛接回台61主線。

10月20日上午9時至21日下午4時封閉台61線白沙屯交流道至通霄1交流道間南下路段，請南下的用路人改由台61線白沙屯交流道下，接台1線往南行駛，至通霄連絡道西行至通霄1交流道往南行駛，接回台61主線。

10月22日上午9時至下午4時白沙屯交流道、通霄1交流道單線封閉，作業期間為維護用路人安全，行經施工區時請依現場交維人員指示通行並減速慢行。

10月18日上午9時至19日下午4時，公路總局封閉台61線通霄1交流道至白沙屯交流道間的北上路段施工。圖／公路總局提供
10月18日上午9時至19日下午4時，公路總局封閉台61線通霄1交流道至白沙屯交流道間的北上路段施工。圖／公路總局提供

白沙屯 西濱快速公路

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