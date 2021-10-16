苗市「傻女莊KTV」昨復業今火警 縣府將加強排程稽查公安

苗栗市為公路309號商業大樓內的「傻女莊KTV」昨天經縣府通過復業申請，不料今天清晨7點多就發生火警，消防局初步調查，這起火警疑似電線走火引發 ，苗栗縣政府工商發展處籲請各娛樂服務業應特別注意場所防災安全，並將加強排程稽查公安、消防、防疫等事項。

工商發展處指出，苗栗市為公路309號商業大樓8樓「傻女莊KTV」火災事件，工商處於第一時間派員隨同警方至現場了解，初步了解火警原因為業者辦理復業前準備，不慎造成電器的電線走火；全縣共有71家KTV業者，工商處同步清查這棟12層大樓的商業營業狀況，內部共登記有8家視聽歌唱業，分別位於2、3、6、8、9樓，目前提出復業申請並經核可者共有4家，傻女莊視聽伴唱也是其中之一。

工商發展處表示，縣府將排程稽查公安、消防、防疫等事項，請各娛樂服務業務必落實營業場所的建築物公共安全，包括樓梯間勿堆放雜物、防火門可啟閉、消防逃生動線通順、設備功能等，避免災害事故發生，視聽歌唱業並應檢具公安、消防等申報文件，且經核可始得營業，以保障鄉親及消費者安全，如有任何疑問，可隨時撥打0963827532專線，有專人為服務。