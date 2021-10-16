錯過要再等4年 林智堅：勿技術性阻擋大新竹合併升格

新竹市長林智堅拋出大新竹合併議題41天，今天到竹北受邀「大新竹當好協會」成立茶會，現場集結支持大新竹合併升格的產官學代表，期待「大新竹當好」。林智堅致詞強調，大新竹合併升格有急迫、正當與合理性，「若沒法在現階段通過修法，錯過時間點要等下個4年」，也呼籲不要有人因政黨或個人利益，技術性阻擋合併升格。

大新竹當好協會由學界、醫界、竹科等產官學界代表自發成立，協會理事長為陽交大建築研究所教授龔書章，今天包括協會成員市政顧問王俊雄、陽交大建築所老師曾成德、新竹市醫師公會理事長邱國華、新竹市商業協會理事長邱文賢、客家公共傳播基金會董事長陳板等數十人參與，立法院民進黨團總召柯建銘也到場，暢談升格願景。

林智堅說，這陣子很多人看到他都關切大新竹合併升格的願景，他強調，新竹就像美國的西雅圖，是個創新集結科技產業的城市，自己基於對家鄉與對新竹的熱情，才會提出倡議，也希望大家重視、討論 ，期許未來合併升格後，成一個宜居創新的城市。

「合併升格有無限可能！」林也提及，新竹縣市交通也是促使自己提出倡議的關鍵原因，「大家最不滿意的就是交通，改善最有感的也是交通」，新竹的心不大，想要蓋個輕軌剛剛好，且施作環狀線才會有效益，但想到交通是大新竹的人痛，大家這麼勤奮工作創稅，但實際分配的統籌分配稅款太少，新竹合併升格預算規模可達1千億元。

林智堅說，如果沒辦法在現階段推動修正地方制度法，沒有趕上這個時間點，又要等下個4年，希望有些人不要用任何理由技術性阻擋大新竹合併升格，大家可以擁有各種意見，但不要用技巧性方法杯葛，也希望身為新竹人要疾呼「我們要合併升格！」

大新竹合併升格議題受到各界關注，林智堅今天還以五月天「倔強」歌詞「愛我的人別緊張，我的固執很善良，我的手越骯髒，眼神越是發光....逆風的方向更適合飛翔」分享心境，認為這項挑戰困難也才有推動的價值，但大家要相信可走到最後一刻。

時代力量昨天發表民調指出，有35%的民眾認為竹竹合併議題因人設事、量身定做，林智堅今天也對此直言「自己不能理解，這樣的數計不是多數，也都沒過半」，民調也可發現有31％不認同此想法，政黨用這樣民調來表達，並不具統計學說服性。