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桃園莫德納第2劑施打 里長喊「造冊不是里長的工作」

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園舊明市民活動中心今天共有9個里，從上午7時30分至下午3時30分陸續施打。記者翁唯真／攝影
桃園舊明市民活動中心今天共有9個里，從上午7時30分至下午3時30分陸續施打。記者翁唯真／攝影

桃園今天開打68至69歲長者，第2劑莫德納疫苗施打，桃園市長鄭文燦今天至舊明市民活動中心關心現場民眾施打狀況，但新明里長盧肇興及五福里長林賴玉英表示，許多里民不斷誤會造冊是里長的工作，一直詢問甚麼時候才輪的到他。

舊明市民活動中心今天共有9個里，從上午7時30分至下午3時30分陸續施打。

鄭文燦表示，民眾也可以陸續至醫院、診所及衛生所施打流感疫苗，但要跟新冠疫苗間隔7天以上，之後也會安排肺炎鏈球菌疫苗施打。

盧肇興指出，現在每天里辦公室都還是會接到40至50通的電話，詢問施打資格或有甚麼疫苗可以施打；林賴玉英也說，許多里民誤會各里造冊是里長的工作，更抱怨為何里長跟我那麼熟，卻遲遲不幫忙，讓她喊冤，里長的權限根本沒那麼大，盼里民耐心等候跟理解。

桃園今天開打68至69歲長者，第2劑莫德納疫苗施打，鄭文燦今天至舊明市民活動中心關心施打狀況。記者翁唯真／攝影
桃園今天開打68至69歲長者，第2劑莫德納疫苗施打，鄭文燦今天至舊明市民活動中心關心施打狀況。記者翁唯真／攝影

莫德納疫苗 桃園 鄭文燦

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