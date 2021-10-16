桃園莫德納第2劑施打 里長喊「造冊不是里長的工作」

桃園今天開打68至69歲長者，第2劑莫德納疫苗施打，桃園市長鄭文燦今天至舊明市民活動中心關心現場民眾施打狀況，但新明里長盧肇興及五福里長林賴玉英表示，許多里民不斷誤會造冊是里長的工作，一直詢問甚麼時候才輪的到他。

舊明市民活動中心今天共有9個里，從上午7時30分至下午3時30分陸續施打。

鄭文燦表示，民眾也可以陸續至醫院、診所及衛生所施打流感疫苗，但要跟新冠疫苗間隔7天以上，之後也會安排肺炎鏈球菌疫苗施打。