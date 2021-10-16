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桃園青創基地塞車申請不到 青年局將設進駐年限

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市青年局目前設有青創指揮部、安東青創基地和新明青創基地，除辦公室價格便宜，還有輔導團隊協助募資、參展及市場媒合，每年都吸引近百組青創團隊報名。記者陳俊智／攝影
桃園市青年局目前設有青創指揮部、安東青創基地和新明青創基地，除辦公室價格便宜，還有輔導團隊協助募資、參展及市場媒合，每年都吸引近百組青創團隊報名。記者陳俊智／攝影

桃園市青年事務局為輔導青年創業，設有3處青創基地，約能容納72組團隊，輔導期限最長1年，但有議員發現一半以上團隊進駐超過2年，甚至有12組待了3年，質疑資源分配不均被少數人佔用；青年局解釋，過去團隊進駐以1年為限，但期滿可重新參加招募，未來會考慮設天花板，超過年限者就不能再進駐。

青年局目前設有青創指揮部、安東青創基地和新明青創基地，除以共同工作室每席每月500元、個人辦公室每月3000到4500元的優惠價格出租空間，還有輔導團隊協助募資、參展及市場媒合，每年都吸引近百組青創團隊報名。不過，議員發現這些輔導資源似乎僅少數團隊得利。

議員林政賢、簡智翔都指出，3座青創基地每年平均進駐72組團隊，其中有66組已進駐2年，連續3年者有12組，重複率似乎太高；議員陳萬得也說，連續3年已經不算「進駐」，而是「常駐」。青創基地成立目的不就是要協助更多青年圓夢創業，為何資源只落在少數團隊身上，變成想進卻進不了的窄門？

另外，林政賢還指創業失敗團隊比成功團隊多，質疑青創基地成效。陳萬得也發現團隊招募辦法有一項是青年局同意即可進駐，質疑進駐辦法有後門。

青年事務局解釋，招募辦法雖有青年局同意即可進駐，但青創團隊須經過資格審核，審核也有外部專家學者參與，絕無後門。而部分青創團隊沒有成功的原因很多，除了個人放棄創業之外，也有人返鄉繼承家業，但成功且上市、上櫃的案例也不是沒有。

針對青創團隊「常駐」問題，青年局表示過去進駐基地雖以1年為限，但期滿可重新申請，與新申請者共同競爭名額，只要創業計畫受審查委員青睞，就可以繼續進駐，而審查一樣有外部專家學者參與。

青年局也發現越來越多人想進駐青創基地，今年也修訂基地使用相關規章，每半年將有一次考核，衡量團隊營運狀況和營運計畫是否可行，考核為過關者即汰除。另外，青創基地也將設定年限天花板，超過年限者就不能再進駐，但由於每個創業團隊發展及成長周期不同，年限設定還要再評估。

桃園市青年局目前設有青創指揮部、安東青創基地和新明青創基地，除辦公室價格便宜，還有輔導團隊協助募資、參展及市場媒合，每年都吸引近百組青創團隊報名。記者陳俊智／攝影
桃園市青年局目前設有青創指揮部、安東青創基地和新明青創基地，除辦公室價格便宜，還有輔導團隊協助募資、參展及市場媒合，每年都吸引近百組青創團隊報名。記者陳俊智／攝影

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