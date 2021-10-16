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捐部分5倍券 支持桃園寶貝潛能發展中心幼童早期療育
不少人已經領取、使用5倍振興券，桃園市寶貝潛能發展中心表示，無論紙本或數位綁定的5倍券都可以捐贈做公益，盼望大家支持寶貝早期療育，其實只要用5倍券的10分之1或再多一些，就能凝聚更大資源和力量幫助身障幼童學習。
寶貝潛能發展中心服務0至6歲中重度的身心障礙幼童如唐寶寶、自閉症、腦性麻痺或發展遲緩的孩童已長達16年，除了提供日間收托服務，還聘請專業治療師團隊協助身障幼童們學習。中心主任陳美谷表示，前陣子中心受疫情關係，捐款減少2至3成，希望社會大眾將手中的5倍券捐出來幫助寶貝，放大愛心協助寶貝中心渡過難關。
陳美谷說，定期定額是對中心最好的幫助，如果民眾也能捐5倍振興券的10分之1給中心，就會產很大的力量；另外，明年中心新家啟用，教育訓練對象也擴大需要添購設備，歡迎大家一起幫忙為寶貝潛能發展中心建構完整的新家。
寶貝中心表示，5倍券捐贈寶貝中心方式紙本券可以送到中心，或郵寄中心地址330桃園市桃園區新生路165號4樓，數位券可透過寶貝中心線上捐款平台，請上網搜尋「加入寶貝愛心股東」(網址：https://pse.is/3pnckb)， 並以所綁定的信用卡、行動支付進行捐款，就能支持寶貝早期療育，幫助身障幼童在黃金時期接受專業服務。
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