快訊

76行者陳修將涉殺女友 汽車旅館最後身影曝光　

遭民進黨開除黨籍 吳子嘉：新潮流鄭文燦是幕後推手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捐部分5倍券 支持桃園寶貝潛能發展中心幼童早期療育

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市寶貝潛能發展中心是學齡前早期療育的專業機構。圖／寶貝潛能發展中心提供
桃園市寶貝潛能發展中心是學齡前早期療育的專業機構。圖／寶貝潛能發展中心提供

不少人已經領取、使用5倍振興券，桃園市寶貝潛能發展中心表示，無論紙本或數位綁定的5倍券都可以捐贈做公益，盼望大家支持寶貝早期療育，其實只要用5倍券的10分之1或再多一些，就能凝聚更大資源和力量幫助身障幼童學習。

寶貝潛能發展中心服務0至6歲中重度的身心障礙幼童如唐寶寶、自閉症、腦性麻痺或發展遲緩的孩童已長達16年，除了提供日間收托服務，還聘請專業治療師團隊協助身障幼童們學習。中心主任陳美谷表示，前陣子中心受疫情關係，捐款減少2至3成，希望社會大眾將手中的5倍券捐出來幫助寶貝，放大愛心協助寶貝中心渡過難關。

陳美谷說，定期定額是對中心最好的幫助，如果民眾也能捐5倍振興券的10分之1給中心，就會產很大的力量；另外，明年中心新家啟用，教育訓練對象也擴大需要添購設備，歡迎大家一起幫忙為寶貝潛能發展中心建構完整的新家。

寶貝中心表示，5倍券捐贈寶貝中心方式紙本券可以送到中心，或郵寄中心地址330桃園市桃園區新生路165號4樓，數位券可透過寶貝中心線上捐款平台，請上網搜尋「加入寶貝愛心股東」(網址：https://pse.is/3pnckb)， 並以所綁定的信用卡、行動支付進行捐款，就能支持寶貝早期療育，幫助身障幼童在黃金時期接受專業服務。

學齡前的幼童透過專業早療教育可以得到很好的效果。圖／寶貝潛能發展中心提供
學齡前的幼童透過專業早療教育可以得到很好的效果。圖／寶貝潛能發展中心提供
桃園寶貝潛能發展中心永久的家預定明年上半年啟用。圖／寶貝潛能發展中心提供
桃園寶貝潛能發展中心永久的家預定明年上半年啟用。圖／寶貝潛能發展中心提供

桃園 捐款 身障

延伸閱讀

桃園6旬男走上國道 警獲報趕往載他下交流道

桃園龍潭臺3線汙水下水道工地在車道上 惹民怨

秋節地瓜香！民眾買桃園地瓜 市府補助運費

高雄城中城大火 桃園40處複合式大樓將全面安檢

相關新聞

西濱快藏橋於林 埋防風林浩劫

有「窮人的高速公路」之稱的台61線西濱快速公路，全線只剩新竹的鳳鼻至香山約10公里路段尚未闢建，此段路線先前涉及濕地保育...

桃園莫德納第2劑施打 里長喊「造冊不是里長的工作」

桃園今天開打68至69歲長者，第2劑莫德納疫苗施打，桃園市長鄭文燦今天至舊明市民活動中心關心現場民眾施打狀況，但新明里長...

桃園青創基地塞車申請不到 青年局將設進駐年限

桃園市青年事務局為輔導青年創業，設有3處青創基地，約能容納72組團隊，輔導期限最長1年，但有議員發現一半以上團隊進駐超過...

捐部分5倍券 支持桃園寶貝潛能發展中心幼童早期療育

不少人已經領取、使用5倍振興券，桃園市寶貝潛能發展中心表示，無論紙本或數位綁定的5倍券都可以捐贈做公益，盼望大家支持寶貝...

桃園老公寓申裝電梯 兩年掛零

台灣許多年長者「受困」無電梯老公寓出入不便，桃園市議員黃家齊發現，桃園約3.5萬戶獨居老人住宅，因無電梯出入困難，有如「...

脫口罩拍畢照 鄭文燦：慢點拍沒關係

疫情趨緩，山林、海邊可脫口罩，但正逢高三、國三生拍攝畢照之際，桃園市教育局長林明裕昨天在防疫會議上提出討論，「戴口罩拍每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。