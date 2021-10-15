邀你挺桃園獨立書店 用5倍券和這兩種券消費超值回饋

多久沒買書了？來桃園的獨立書店看看吧。桃園市立圖書館為協助營運受新冠肺炎疫情影響的在地獨立書店，促進藝文消費和振興藝文產業，與獨立書店合作，結合民眾使用5倍實體振興券、藝FUN券或桃園好市券（第3期）消費，10月16日起提供超值好康的回饋，包含高額度折扣及超商禮券，協助獨立書店擴大藝文市場。

市立圖書館館長姚敦明表示，桃園市有20多家的獨立書店，各自的特色，發展成各地區的「微型藝文聚落」，是重要的藝文資產。如今疫情趨緩，為振興閱讀市場，市立圖書館與獨立書店合作，規畫加倍優惠，邀請民眾把振興券消費購書及逛書店，給這些地方上獨特而耀眼的小書店最大的鼓勵。

配合振興券發放，活動預計10月16日上路至2022年4月30日，民眾持實體振興券、藝FUN券或桃園好市券第3期於特定獨立書店，單筆消費滿500元以上，即可抵扣100元，單次消費1500元加送500元超商禮券（不累贈）振興方案活動票券數量有限，換完為止。