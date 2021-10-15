快訊

76行者總召被逮 涉殺女友「四肢明顯瘀青」

第十一輪107萬人開打BNT疫苗 「6萬人晚兩天打」

大腸癌發生數居高不下 苗栗醫院辦大腸癌健康講座

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院今天舉辦大腸癌健康講座，盼民眾提升對於大腸癌的認知，進而達到預防大腸癌的發生，早期發現早期治療的目的。圖／衛福部苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院今天舉辦大腸癌健康講座，盼民眾提升對於大腸癌的認知，進而達到預防大腸癌的發生，早期發現早期治療的目的。圖／衛福部苗栗醫院提供

大腸癌為目前國人最常見的癌症，自2006年以來大腸癌一直高居每年癌症發生數第1名，罹患人數一年約2萬1000多人，衛福部苗栗醫院上午舉辦大腸癌健康講座，盼民眾提升對於大腸癌的認知，進而達到預防大腸癌的發生，早期發現早期治療的目的。

苗栗醫院直腸外科主任鄭智元指出，國內10大癌症死亡原因，大腸癌排名第3，大腸癌的危險因子，常見大腸直腸癌家族史（一等親）、年齡逾50歲、曾得過大腸瘜肉族群，90%的大腸癌由瘜肉演變而來，瘜肉越大，癌化機率越高，或是飲食西化攝取過量煙燻、燒烤與油炸食品，抽菸、喝酒，肥胖及缺乏運動等。

鄭智元介紹大腸癌新知，並說明如何正確預防大腸直腸癌，並建議大家可參考丹麥癌症醫學會研究發現，透過「正確飲食、規律運動、定期篩檢、控制體重、拒絕菸酒檳榔」5步驟，就能降低13％罹患大腸癌的風險。

他指出，由於大腸癌的腫瘤或瘜肉會受到糞便摩擦而流血，血液因而附著在糞便表面排出，所以透過糞便潛血檢查能早期發現病灶；國民健康署持續推動四癌篩檢，其中「糞便潛血檢查」就是藉由儀器檢查糞便表面是否有肉眼看不出來的血液，如糞便潛血檢查呈現陽性，就需要進一步透過大腸鏡檢查確診癌症個案。

此外，民眾常問糞便檢查呈陽性，但並沒症狀，為什麼還要做大腸鏡？其實，大腸瘜肉和早期大腸癌是都沒有症狀，因此籲請大家把握機會，踴躍參加四癌篩檢。

衛福部苗栗醫院今天舉辦大腸癌健康講座，盼民眾提升對於大腸癌的認知，進而達到預防大腸癌的發生，早期發現早期治療的目的。圖／衛福部苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院今天舉辦大腸癌健康講座，盼民眾提升對於大腸癌的認知，進而達到預防大腸癌的發生，早期發現早期治療的目的。圖／衛福部苗栗醫院提供

大腸癌 癌症

延伸閱讀

美國前總統柯林頓驚傳「血液感染」住院！發言人證實

置換輸尿管沒拿到保險金 大腸癌患者告保險公司贏了！

中職／酒駕超標太多 獅隊開鍘楊家維

疫情影響4大癌症篩檢數破一成 奇美醫辦篩檢送禮卷促銷

相關新聞

竹北AI智慧園區公園夯 全區沒垃圾桶小心「電眼」

新竹縣AI智慧園區公園是竹北市首座共融公園，由於遊具豐富多元，假日吸引3、5千人人次遊戲，陸續有家長反映沒公廁、遮蔭少，...

學生短暫脫口罩10秒拍畢業照？鄭文燦：先專心打疫苗

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心公布指引，山林、海邊可脫口罩，桃園市教育局長林明裕指出，目前是高三、國三畢業紀念冊拍攝之際...

天花板破大洞都更仍卡關 龜山海砂屋仍有居民住

桃園市龜山區的海砂屋「金山社區」，前年8月發生大面積樓地板崩塌，3、4樓住戶的廚房出現長3公尺、寬2公尺的大洞，宛若「樓...

銅鑼科學園區廢氣廢水恐衝擊生態 農民憂因污染失去活路

苗栗縣銅鑼科學園區因應廠商進駐需求，將提高酸性氣體排放量比例、擴大開發用地，近日正辦理環境差異分析報告，在地居民憂心恐衝...

苗栗縣第15所 竹南鎮山佳非營利幼兒園揭牌啟用

苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用，委託社團法人新竹縣遠見多元教育發展協會經營，共招收2班50名3至5歲學齡前幼兒...

公館農會承租特色館找定位 將營造在地農特產創生基地

苗栗縣七大場館之一的苗栗特色館自2013年啟用以來已幾度轉型，公館鄉農會今年陸續標租下館內的營運空間後，亟思場館的未來定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。