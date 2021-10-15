大腸癌發生數居高不下 苗栗醫院辦大腸癌健康講座
大腸癌為目前國人最常見的癌症，自2006年以來大腸癌一直高居每年癌症發生數第1名，罹患人數一年約2萬1000多人，衛福部苗栗醫院上午舉辦大腸癌健康講座，盼民眾提升對於大腸癌的認知，進而達到預防大腸癌的發生，早期發現早期治療的目的。
苗栗醫院直腸外科主任鄭智元指出，國內10大癌症死亡原因，大腸癌排名第3，大腸癌的危險因子，常見大腸直腸癌家族史（一等親）、年齡逾50歲、曾得過大腸瘜肉族群，90%的大腸癌由瘜肉演變而來，瘜肉越大，癌化機率越高，或是飲食西化攝取過量煙燻、燒烤與油炸食品，抽菸、喝酒，肥胖及缺乏運動等。
鄭智元介紹大腸癌新知，並說明如何正確預防大腸直腸癌，並建議大家可參考丹麥癌症醫學會研究發現，透過「正確飲食、規律運動、定期篩檢、控制體重、拒絕菸酒檳榔」5步驟，就能降低13％罹患大腸癌的風險。
他指出，由於大腸癌的腫瘤或瘜肉會受到糞便摩擦而流血，血液因而附著在糞便表面排出，所以透過糞便潛血檢查能早期發現病灶；國民健康署持續推動四癌篩檢，其中「糞便潛血檢查」就是藉由儀器檢查糞便表面是否有肉眼看不出來的血液，如糞便潛血檢查呈現陽性，就需要進一步透過大腸鏡檢查確診癌症個案。
此外，民眾常問糞便檢查呈陽性，但並沒症狀，為什麼還要做大腸鏡？其實，大腸瘜肉和早期大腸癌是都沒有症狀，因此籲請大家把握機會，踴躍參加四癌篩檢。
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