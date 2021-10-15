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桃園龍潭臺3線汙水下水道工地在車道上 惹民怨

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭區中豐路因為水務局施工，往市區方向用掉一個車道，影響車流順暢。記者鄭國樑／翻攝
龍潭區中豐路因為水務局施工，往市區方向用掉一個車道，影響車流順暢。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭區中豐路（臺3線）、中正路等5叉路口（怪房子前）因為市政府水務局在中豐路往市區方向施作「揚水站」汙水幹管加壓站濳盾工程，道路路縮減1個車道的寬度，1個多月來影響交通惹怨，民眾多次要求加速施工。

市議員徐玉樹今天表示，已經協調水務局預估潛盾路面開挖還要多久，評估後10月23日前可以完工，同時恢復原有的車道，把空間還給用路人。水務局表示23日第一階段工程完工後會撤掉工地的圍籬，路面的工作開口加覆工蓋板讓車輛可以通行，恢復原有的兩個半車道寬度，等加壓設備完成招標以後，會公告進場安裝設備施工時間。

徐玉樹表示，5叉路口包括中豐路（在此轉折成兩條路）、中正、大昌、東龍路，是龍潭來往中壢、平鎮、新竹縣關西地區和二高龍潭、高原交流道的重要路段，中豐路是臺3線，非尖峰時段車流量就大，水務局施工期間工地用掉一個車道寬度，車道縮減自然引起用路人抱怨，因此希望加快施工。

車道 桃園

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