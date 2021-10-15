快訊

初代名模女神驚喜登場 願當柯震東「最辣媽媽」

高雄城中城火警 住戶憶：剛買時非常熱鬧

桃園航空城區段徵收工程完成簽約 將陸續開工

中央社 / 桃園15日電

桃園航空城區段徵收工程今天完成簽約儀式，由市府執行及代辦的部分，預計今年11月陸續開工、正式邁入實質開發階段，相關廉政平台專區也已成立，將提供資訊細節供外界檢視。

桃園市政府航空城工程處發布新聞稿表示，桃園航空城區段徵收工程，今天由桃園市長鄭文燦完成簽約儀式，並同步啟動「航空城區段徵收工程廉政平臺」。

桃園市政府航空城工程處表示，桃園航空城計畫總面積4564公頃，涵蓋大園區及蘆竹區，由交通部及桃園市政府共同負責；其中，由市府執行及代辦區段徵收工程面積共計1756公頃，總工程經費約新台幣581億元，在今天完成簽約儀式，預計今年11月陸續開工，正式邁入實質開發階段。

桃園市政府航空城工程處表示，目前已在官網設置「廉政平臺專區」，將依辦理進度揭露採購案件背景、規劃過程、案件釋疑等資訊，主動發布訊息供外界檢視，並且定期召開跨域聯繫會議。

桃園 航空城 區段徵收

延伸閱讀

短暫脫口罩10秒拍畢業照？鄭文燦：先專心打疫苗

砂石場土石壓死小黃運將 家屬痛哭跪求鄭文燦要真相

城中城大火慘釀46死 鄭文燦下令清查桃市40處複合大樓

高雄城中城大火 桃園40處複合式大樓將全面安檢

相關新聞

竹北AI智慧園區公園夯 全區沒垃圾桶小心「電眼」

新竹縣AI智慧園區公園是竹北市首座共融公園，由於遊具豐富多元，假日吸引3、5千人人次遊戲，陸續有家長反映沒公廁、遮蔭少，...

大腸癌發生數居高不下 苗栗醫院辦大腸癌健康講座

大腸癌為目前國人最常見的癌症，自2006年以來大腸癌一直高居每年癌症發生數第1名，罹患人數一年約2萬1000多人，衛福部...

學生短暫脫口罩10秒拍畢業照？鄭文燦：先專心打疫苗

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心公布指引，山林、海邊可脫口罩，桃園市教育局長林明裕指出，目前是高三、國三畢業紀念冊拍攝之際...

天花板破大洞都更仍卡關 龜山海砂屋仍有居民住

桃園市龜山區的海砂屋「金山社區」，前年8月發生大面積樓地板崩塌，3、4樓住戶的廚房出現長3公尺、寬2公尺的大洞，宛若「樓...

銅鑼科學園區廢氣廢水恐衝擊生態 農民憂因污染失去活路

苗栗縣銅鑼科學園區因應廠商進駐需求，將提高酸性氣體排放量比例、擴大開發用地，近日正辦理環境差異分析報告，在地居民憂心恐衝...

苗栗縣第15所 竹南鎮山佳非營利幼兒園揭牌啟用

苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用，委託社團法人新竹縣遠見多元教育發展協會經營，共招收2班50名3至5歲學齡前幼兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。