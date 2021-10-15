桃園航空城區段徵收工程完成簽約 將陸續開工

桃園航空城區段徵收工程今天完成簽約儀式，由市府執行及代辦的部分，預計今年11月陸續開工、正式邁入實質開發階段，相關廉政平台專區也已成立，將提供資訊細節供外界檢視。

桃園市政府航空城工程處發布新聞稿表示，桃園航空城區段徵收工程，今天由桃園市長鄭文燦完成簽約儀式，並同步啟動「航空城區段徵收工程廉政平臺」。

桃園市政府航空城工程處表示，桃園航空城計畫總面積4564公頃，涵蓋大園區及蘆竹區，由交通部及桃園市政府共同負責；其中，由市府執行及代辦區段徵收工程面積共計1756公頃，總工程經費約新台幣581億元，在今天完成簽約儀式，預計今年11月陸續開工，正式邁入實質開發階段。

桃園市政府航空城工程處表示，目前已在官網設置「廉政平臺專區」，將依辦理進度揭露採購案件背景、規劃過程、案件釋疑等資訊，主動發布訊息供外界檢視，並且定期召開跨域聯繫會議。