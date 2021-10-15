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學生短暫脫口罩10秒拍畢業照？鄭文燦：先專心打疫苗

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園今天防疫會議前，市長鄭文燦（中）先和各主管為高雄城中城大火46死案默哀。記者曾健祐／攝影
桃園今天防疫會議前，市長鄭文燦（中）先和各主管為高雄城中城大火46死案默哀。記者曾健祐／攝影

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心公布指引，山林、海邊可脫口罩桃園市教育局長林明裕指出，目前是高三、國三畢業紀念冊拍攝之際，「戴口罩拍每個人都長很像」，建議在有配套下脫口罩拍照，桃園市長鄭文燦認為，現在應專心打疫苗，維持延後拍照，但也會向中央反映學生需求。

鄭文燦今下午3點15分主持防疫會議，會前因高雄城中城大火釀46死悲劇，與現場所有一級主管默哀，完畢後才開始討論相關防疫整備。

林明裕表示，因應明年各學校畢業季，高三、國三畢業生陸續準備拍攝團體照、個人畢業照，但因疫情關係仍無法脫口罩，有不少學校反映，建議能否在不交談、不喊口號，落實環境清消、通風良好下，10秒內短暫脫下口罩拍照，完成畢業紀念冊拍攝。

林明裕還說，若戴著口罩拍攝，翻開畢業紀念冊「每個人都長得很像」，希望能有相關配套措施；桃園市衛生局長王文彥認為，目前若短暫拿下口罩拍照應該是可行，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨針對此議題，表示應該先等一等。

鄭文燦說，離明年畢業季還有一段時間，拍攝畢冊先往後延、慢一點沒關係，應該先專心打疫苗，況且畢業照戴著口罩拍，不能辨認出是誰也不適合，會後決定維持延期，但也表示會向教育部、指揮中心反映。

口罩 桃園 疫情

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