苗栗縣第一間醫院庇護商店 「哈比屋庇護工場」揭牌
為恭醫療財團法人附設哈比屋庇護工場上午在為恭醫院東興院區揭牌，院方強調這是苗栗縣第一間醫院庇護商店，招募身心障礙者庇護員工，期待能打造成院區內的便利超商，並結合院內精神醫療中心病人工作訓練坊產品共同行銷推廣，支持身障者自立生活。
為恭紀念醫院院長陳振文表示，鑑於苗栗縣身心障礙者庇護資源缺乏，為恭醫療財團法人在縣府請託並秉持企業社會責任，2020年開始籌設「哈比屋庇護工場」，並在去年底通過苗栗縣政府庇護工場設立許可，哈比屋庇護工場位於為恭醫院東興院區，前身是院內的小型福利社，雖然設立地點在院內而非熱鬧的市區，但院方無償提供場地，希望支持身心障礙者能培養技能、穩定就業，庇護商店也會努力加強充實商品的多樣性，以滿足消費者需求。
陳振文指出，庇護性就業指的是身心障礙者具有就業意願，但目前就業能力還無法在一般就業市場與他人競爭，為支持身心障礙者可以長期穩定就業，將他們先暫時放在一個相對友善的工作環境，並由庇護性就服員提供個別化的訓練計畫，幫助他們學習工作技能及培養職場應有的工作態度、工作行為，為未來進入一般職場做準備。
為恭醫院表示，哈比屋庇護工場最大服務量可容納7名身心障礙者庇護員工，現階段員工有5名，上午的揭牌活動也安排庇護工場員工示範工作場域的商品販售，希望藉由在地鄉親的認同及口耳相傳，使有意願加入庇護工場行列的身心障礙者，能更了解進入庇護工場工作的管道。
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