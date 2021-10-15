竹北AI智慧園區公園夯 全區沒垃圾桶小心「電眼」

新竹縣AI智慧園區公園是竹北市首座共融公園，由於遊具豐富多元，假日吸引3、5千人人次遊戲，陸續有家長反映沒公廁、遮蔭少，縣府指出，明年將增設固定式廁所，也會在兼顧開闊視野前提下評估增加遮蔭。另占地2公頃的公園沒有設置垃圾桶，縣府說，希望大家都能自行帶走垃圾，垃圾不落地，也盼家長教導，也是家庭教育一環。

新竹縣AI智慧園區公園位在新竹縣竹北市莊敬一路與智慧二路，縣府運用滯洪池空間闢建全新的公園環境，園內有7大種類遊具設施，包含滑梯遊戲區、滑步車練習場、滑索遊戲場、鳥巢鞦韆與沙坑區等，今年8月開放以來人氣很旺，每天有上千人次造訪。

雖然公園遊戲設施多元趣味，縣府固定周一、周五進行全面清潔消毒，確保衛生安全，但啟用2個多月以來，沒廁所、遮蔭少，讓不少家長詬病，市府產發處處長陳偉志說，已在入口廣場邊設置臨時廁所，並規畫明年上半年在增設固定式廁所，由於公園為滯洪池設計，未來規畫會將廁所設在汙水下水道管線附近，避免影響滯洪池運作。

公園裡面只有沙坑遊戲區與大碗公滑梯之間有遮蔭的休憩座椅，親子想要乘涼地點太少，陳也表示，之後將在沙坑與滑步車練習場處研議增加遮蔭設施，但會評估少用人工遮蔭，減少破壞原本的公園景觀，也讓家長帶孩子遊戲能看到美麗的藍天白雲。

新竹縣AI智慧園區公園也是縣內少見完全沒有垃圾桶的大型公園，但公園周圍多處燈桿有立牌警示「請勿亂丟垃圾」、「隨手清理寵物排泄物」，也有多個監視器頭拍攝，強調有全天候錄影，違者可依違法廢棄物清理法開罰1200元到6000元。