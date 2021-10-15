快訊

東洋代理BNT破局爆內線交易 公司出面回應了

女童送保母家第二天「兩眼出血不治」 網紅鳳梨悲慟：好友一直哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗市與聯大辦糊龍研習營 拜師前得闖過「椪糖」關卡

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
學員必須闖過3關才能拜師學藝，第一關仿自爆紅韓劇「魷魚遊戲」的椪糖關卡，但圖案改為龍首，更是難上加難，學員們努力嘗試闖關。記者胡蓬生／攝影
學員必須闖過3關才能拜師學藝，第一關仿自爆紅韓劇「魷魚遊戲」的椪糖關卡，但圖案改為龍首，更是難上加難，學員們努力嘗試闖關。記者胡蓬生／攝影

苗栗(火旁)龍活動今年因疫情影響，首度停辦民俗踩街與(火旁)龍之夜，但隨著國內疫情趨緩，明年的(火旁)龍活動現已蓄勢待發，苗栗市公所與國立聯合大學客家學院文化產業觀光學系合作辦的糊龍研習營今天展開，50名學生將在貓裏客家學苑進行3個月糊龍研習課程，參加學員在上午的開業式必須先闖過3關才能拜師學藝，第一關仿自爆紅韓劇「魷魚遊戲」的椪糖關卡，但圖案改為龍首，更是難上加難，為研習營增添趣味。

苗栗市長邱鎮軍在開業典禮為學員帶來神祕考驗，希望聯大同學在研習糊龍前，要先學會耐心與細心。第一關椪糖關卡，學員收到鐵盒裝著的椪糖，盒子裡有一片壓有圖形的椪糖跟一根針，參賽者必須在10分鐘內用鐵針將椪糖的圖案刻下來，且椪糖不能破損，在魷魚遊戲中的椪糖關卡僅是簡單的三角形、星形等圖案，但學員要挑戰的是更相當複雜的龍首圖案，大家雖覺困難仍設法努力闖關，為現場製造熱絡氣氛。

第二關剖竹篾，要用客家人上山倒桂竹的大刀剖出竹片作為糊龍材料，第三關擊龍鼓，在教練示範後，學員要依樣畫葫蘆擊出鼓聲，未能闖過3關的學員最後要接受(火旁)龍的洗禮和挑戰，大家舉著五節龍體驗鞭炮的震撼和威力，不少學員直說好刺激，能參與這樣的客家文化活動很值得。

邱鎮軍表示，2022苗栗(火旁)龍除維持巡庄活動，也將恢復踩街及(火旁)龍之夜，其中(火旁)龍之夜將首度結合巨型投影，演出(火旁)龍映像大型定幕劇，並邀請即將成真火舞團結合(火旁)龍主題帶來台灣火龍秀，民眾可提早規畫2022元宵活動，到苗栗市暢遊客庄，體驗苗栗(火旁)龍精彩風情。

苗栗市公所與國立聯合大學客家學院文化產業觀光學系合作辦的糊龍研習營今天展開。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所與國立聯合大學客家學院文化產業觀光學系合作辦的糊龍研習營今天展開。記者胡蓬生／攝影
學員必須闖過3關才能拜師學藝，第一關仿自爆紅韓劇「魷魚遊戲」的椪糖關卡，但圖案改為龍首，更是難上加難，學員們努力嘗試闖關。記者胡蓬生／攝影
學員必須闖過3關才能拜師學藝，第一關仿自爆紅韓劇「魷魚遊戲」的椪糖關卡，但圖案改為龍首，更是難上加難，學員們努力嘗試闖關。記者胡蓬生／攝影
學員必須闖過3關才能拜師學藝，第一關仿自爆紅韓劇「魷魚遊戲」的椪糖關卡，但圖案改為龍首，更是難上加難，學員們努力嘗試闖關。記者胡蓬生／攝影
學員必須闖過3關才能拜師學藝，第一關仿自爆紅韓劇「魷魚遊戲」的椪糖關卡，但圖案改為龍首，更是難上加難，學員們努力嘗試闖關。記者胡蓬生／攝影
學員必須闖過3關才能拜師學藝，第一關仿自爆紅韓劇「魷魚遊戲」的椪糖關卡，但圖案改為龍首，更是難上加難，學員們努力嘗試闖關。記者胡蓬生／攝影
學員必須闖過3關才能拜師學藝，第一關仿自爆紅韓劇「魷魚遊戲」的椪糖關卡，但圖案改為龍首，更是難上加難，學員們努力嘗試闖關。記者胡蓬生／攝影
學員必須闖過3關才能拜師學藝，第一關仿自爆紅韓劇「魷魚遊戲」的椪糖關卡，但圖案改為龍首，更是難上加難，學員們努力嘗試闖關。記者胡蓬生／攝影
學員必須闖過3關才能拜師學藝，第一關仿自爆紅韓劇「魷魚遊戲」的椪糖關卡，但圖案改為龍首，更是難上加難，學員們努力嘗試闖關。記者胡蓬生／攝影

魷魚遊戲 疫情 舞團

延伸閱讀

苗栗市風箏節今年不一樣 加入滿滿的青創元素

圓規環流強風苗栗市街頭下磁磚雨 一車遭砸輕微毀損

苗栗最高齡114歲人瑞 早餐饅頭配辣椒...1周吃掉1罐

用路人注意 苗栗市南苗道路8日起銑刨加鋪瀝青

相關新聞

天花板破大洞都更仍卡關 龜山海砂屋仍有居民住

桃園市龜山區的海砂屋「金山社區」，前年8月發生大面積樓地板崩塌，3、4樓住戶的廚房出現長3公尺、寬2公尺的大洞，宛若「樓...

竹北AI智慧園區公園夯 全區沒垃圾桶小心「電眼」

新竹縣AI智慧園區公園是竹北市首座共融公園，由於遊具豐富多元，假日吸引3、5千人人次遊戲，陸續有家長反映沒公廁、遮蔭少，...

銅鑼科學園區廢氣廢水恐衝擊生態 農民憂因污染失去活路

苗栗縣銅鑼科學園區因應廠商進駐需求，將提高酸性氣體排放量比例、擴大開發用地，近日正辦理環境差異分析報告，在地居民憂心恐衝...

苗栗縣第15所 竹南鎮山佳非營利幼兒園揭牌啟用

苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用，委託社團法人新竹縣遠見多元教育發展協會經營，共招收2班50名3至5歲學齡前幼兒...

公館農會承租特色館找定位 將營造在地農特產創生基地

苗栗縣七大場館之一的苗栗特色館自2013年啟用以來已幾度轉型，公館鄉農會今年陸續標租下館內的營運空間後，亟思場館的未來定...

竹縣稽查住商混合大樓 安全門難開、消安設備無用

高雄市「城中城大樓」昨天火災造成嚴重死傷，引起全國矚目，新竹縣政府消防局今天針對竹北市、湖口鄉3棟老舊住、商混合型建築物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。