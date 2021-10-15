苗栗市與聯大辦糊龍研習營 拜師前得闖過「椪糖」關卡

苗栗(火旁)龍活動今年因疫情影響，首度停辦民俗踩街與(火旁)龍之夜，但隨著國內疫情趨緩，明年的(火旁)龍活動現已蓄勢待發，苗栗市公所與國立聯合大學客家學院文化產業觀光學系合作辦的糊龍研習營今天展開，50名學生將在貓裏客家學苑進行3個月糊龍研習課程，參加學員在上午的開業式必須先闖過3關才能拜師學藝，第一關仿自爆紅韓劇「魷魚遊戲」的椪糖關卡，但圖案改為龍首，更是難上加難，為研習營增添趣味。

苗栗市長邱鎮軍在開業典禮為學員帶來神祕考驗，希望聯大同學在研習糊龍前，要先學會耐心與細心。第一關椪糖關卡，學員收到鐵盒裝著的椪糖，盒子裡有一片壓有圖形的椪糖跟一根針，參賽者必須在10分鐘內用鐵針將椪糖的圖案刻下來，且椪糖不能破損，在魷魚遊戲中的椪糖關卡僅是簡單的三角形、星形等圖案，但學員要挑戰的是更相當複雜的龍首圖案，大家雖覺困難仍設法努力闖關，為現場製造熱絡氣氛。

第二關剖竹篾，要用客家人上山倒桂竹的大刀剖出竹片作為糊龍材料，第三關擊龍鼓，在教練示範後，學員要依樣畫葫蘆擊出鼓聲，未能闖過3關的學員最後要接受(火旁)龍的洗禮和挑戰，大家舉著五節龍體驗鞭炮的震撼和威力，不少學員直說好刺激，能參與這樣的客家文化活動很值得。