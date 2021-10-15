銅鑼科學園區廢氣廢水恐衝擊生態 農民憂因污染失去活路

苗栗縣銅鑼科學園區因應廠商進駐需求，將提高酸性氣體排放量比例、擴大開發用地，近日正辦理環境差異分析報告，在地居民憂心恐衝擊在地農業及生態，今北上立法院與民眾黨立委賴香伶舉行記者會陳情。在地青農賴光政說，西湖溪的水質的純淨，環境無污染，才會使農產品獲得好評。「政府大力鼓吹青年返鄉與地方創生，發展在地農業，難道卻要因為污染而失去活路、離鄉嗎？」

西湖鄉鄉民代表吳峻毅指出，西湖鄉有機農業種植比例是苗栗縣最高的鄉鎮，銅鑼科學園區擴大範圍產生廢水、廢氣汙染，恐怕將危及有機農業生產；銅鑼鄉民宿業者卓高慧表示，西湖溪是西湖的母親，與西湖人生活息息相關，前瞻水環境建設每年花了近千億，就是希望人們親近水，不應本末倒置讓廠商污染環境。

卓高慧也呼籲，銅科應提撥經費成立汙染防制基金，讓鄉公所建立第三方不定期水質檢驗機制，為了避免廠商偷排污水事件重演，每日污水處理廠排放量及檢驗數據也應即時公布。

科技部新竹科學園區管理局副局長傅金門說，居民爭議的焦點在於汙水排放和氫氟酸的濃度，民國90年銅鑼基地開發計畫時曾評估過專管排海的可能性，當時因為技術問題並未採納，現在時空背景及技術提升，將重新評估設置專管排海的可能性。至於氫氟酸的排放量遠低於標準和其他園區，將會加強與地方溝通。此外，苗栗縣政府環保局會不定期檢測水質，竹科也有承諾環境監測計畫，委託環保署認證的檢驗公司做定期檢測。

賴香伶則表示，廢氣排放造成的空汙是無形的，管理局依應該輔導廠商設置合格廢氣處理設備，對規格也應該把關，並於一個月內提出工業廢水設置專管排放至外海的可行性評估計畫，避免廢水直接流入農田，另外，管理局9月已邀集相關單位研商土石方外運的路線及時間，但必須謹慎監督園區廠商確實執行交通維持計畫，降低周邊交通安全風險，並建立溝通平台，執行期間若有居民反應受影響，應滾動式檢討計畫內容。