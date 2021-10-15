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苗栗縣第15所 竹南鎮山佳非營利幼兒園揭牌啟用

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用，委託社團法人新竹縣遠見多元教育發展協會經營，共招收2班50名3至5歲學齡前幼兒。縣長徐耀昌主持揭牌，他強調目前全縣已設置15所非營利幼兒園，共提供1740個就讀名額，未來將持續推動擴大公共化教保服務政策，提供優質、平價的托育服務。

縣府教育處指出，山佳非營利幼兒園總樓地板面積約1605平方公尺，規畫地上2層建物，包括4間教室及辦公室、活動室、廚房等，總經費約3534萬元，以「秘密烏托邦」概念設計，營造舒適安全的內庭，展現悠遊自在的氣氛，讓幼兒能在與自然互動的過程中自主學習。山佳非營利幼兒園8月1日起開辦，目前招收2班約50名幼童，每月繳費不超過2500元，第3胎以上及中低收入戶免費，寒暑假仍提供服務，且下午5點後提供延長托育照顧，配合雙薪家庭上下班時間，讓家長可以安心工作。

上午的啟用儀式，徐耀昌、議長鍾東錦、鎮長方進興、縣議員廖秀紅、廖英利、陳碧華、張佳玲、鎮民代表會主席何秀綿及代表、里長多人共同剪綵、揭牌。

徐耀昌指出，近年來，由於頭份、竹南地區人口快速成長，110學年度縣府特別規畫在周邊區域新設4所非營利幼兒園，增加720個就讀名額，苗栗縣目前已設置15所非營利幼兒園，提供1740個就讀名額，未來將持續推動擴大公共化教保服務政策。

苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用，目前共招收2班共50名3至5歲學齡前幼兒。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用，目前共招收2班共50名3至5歲學齡前幼兒。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用，目前共招收2班共50名3至5歲學齡前幼兒。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用，目前共招收2班共50名3至5歲學齡前幼兒。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用，目前共招收2班共50名3至5歲學齡前幼兒。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮山佳非營利幼兒園上午揭牌啟用，目前共招收2班共50名3至5歲學齡前幼兒。圖／苗栗縣政府提供

幼兒園 徐耀昌 苗栗縣

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