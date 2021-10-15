公館農會承租特色館找定位 將營造在地農特產創生基地

苗栗縣七大場館之一的苗栗特色館自2013年啟用以來已幾度轉型，公館鄉農會今年陸續標租下館內的營運空間後，亟思場館的未來定位，目前將朝規畫「公館客庄飲食及農業六級化產業孵育創生基地」方向爭取，期盼將特色館打造成為在地特產紅棗、芋頭、福菜及客家美食的「創生基地」，規畫黃金小鎮主題咖啡店、農遊情報站、室內及戶外的黃金市集，並有共享廚房、直播空間、食農教育及體驗教室。

苗栗特色館面積2.1公頃，原為陸軍維修廠舊營區，2005年以客家意象改建為旅客服務映象園區，2013年6月更名苗栗特色館，原先以縣內特有的傳統產業，包括陶瓷、樟腦油、香茅油和苦茶油等作為展出主題，後來又由健康蔬果公司進駐，但兩度轉型仍面臨營運上的挑戰，縣府拚 園區活化，今年初由文化觀光局文創產業科進駐，將園區以苗栗陶瓷博物館為核心的周邊館舍、特展長廊、工作坊規畫作為陶瓷文化藝術平台，場區其他營運空間陸續由公館鄉農會承租。