公館農會承租特色館找定位 將營造在地農特產創生基地
苗栗縣七大場館之一的苗栗特色館自2013年啟用以來已幾度轉型，公館鄉農會今年陸續標租下館內的營運空間後，亟思場館的未來定位，目前將朝規畫「公館客庄飲食及農業六級化產業孵育創生基地」方向爭取，期盼將特色館打造成為在地特產紅棗、芋頭、福菜及客家美食的「創生基地」，規畫黃金小鎮主題咖啡店、農遊情報站、室內及戶外的黃金市集，並有共享廚房、直播空間、食農教育及體驗教室。
苗栗特色館面積2.1公頃，原為陸軍維修廠舊營區，2005年以客家意象改建為旅客服務映象園區，2013年6月更名苗栗特色館，原先以縣內特有的傳統產業，包括陶瓷、樟腦油、香茅油和苦茶油等作為展出主題，後來又由健康蔬果公司進駐，但兩度轉型仍面臨營運上的挑戰，縣府拚 園區活化，今年初由文化觀光局文創產業科進駐，將園區以苗栗陶瓷博物館為核心的周邊館舍、特展長廊、工作坊規畫作為陶瓷文化藝術平台，場區其他營運空間陸續由公館鄉農會承租。
公館農會總幹事古雪雲指出，公館芋頭品質優良、有口皆碑，目前也正值產期，但芋頭產業一直面臨農民老化等問題，且鄉內栽植芋頭目前和水稻轉作，產量逐漸減少，且有病蟲害威脅，尤其價格受制於外來盤商， 因此農會計畫推廣旱作芋頭，除了可提高產量，還可運用省力機械來解決人力不足困擾，農會為特色館尋找定位，規畫將館區打造成芋頭、紅棗、福菜等產業的創生基地，並利用館內餐廳區以在地農產為食材推廣客庄飲食特色，營造出從生產、加工、行銷的完整連結。
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