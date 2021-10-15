新竹中正台水果阿嬤擺攤遭車禍波及 林智堅探視打氣

新竹市中正台夜市深夜水果攤的「水果阿嬤」蔡姓老婦上月17日擺攤時遭車禍波及，導致髖關節斷裂，近20年老攤位也休攤，引發網友關心。市長林智堅今前往探視蔡婦，目前蔡婦動完手術，出院後在家靜養，她保持樂觀正向心情，不忘溫暖喊話釀禍騎士「想給阿弟重新出發機會」；市府指出，蔡婦符合社福補助資格，已協助提供福利津貼，也提供居家服務、送餐服務，希望她早日康復。

71歲的蔡婦因車禍骨折，住院近一個月，目前在家休養中。林智堅今天帶著水果禮盒及營養品前往探視，蔡婦開心拿出珍藏的林智堅文宣品、春聯，她笑說「我是鐵粉啦！」還當場示範推水果車，稱自己恢復很快，感謝大家關心。

林智堅說，深夜水果攤、水果阿嬤都是老新竹人共同的回憶，他年輕時也跟蔡婦買過水果，今天特別帶營養品探訪，盼蔡婦早日康復。

蔡婦說，她12歲就跟母親一起賣水果，至今已快一甲子，若沒努力賣水果，母親會來夢中催促要認真。她秉持「世間錢世間用」的信念，只要有能力就去幫助其他需要幫助的人，針對釀禍的酒駕騎士，她喊話「阿弟也有重新出發的機會，還是國家未來的希望！」

大家這麼照顧我，要趕快重新出發！蔡婦說，平常都獨自推攤車去賣水果，從家裡到中正台約需25分鐘，水果的重量都靠在膝蓋，出車禍時上半身都沒受傷，目前恢復很好，可以站立。過一陣子她就能重新擺攤，再和大家見面。