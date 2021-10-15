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竹縣稽查住商混合大樓 安全門難開、消安設備無用

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣消防局今天到3棟住商混合大樓進行消防檢查與宣導，發現安全門難開啟、消防安全設備有問題等狀況。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天到3棟住商混合大樓進行消防檢查與宣導，發現安全門難開啟、消防安全設備有問題等狀況。記者張裕珍／翻攝

高雄市「城中城大樓」昨天火災造成嚴重死傷，引起全國矚目，新竹縣政府消防局今天針對竹北市、湖口鄉3棟老舊住、商混合型建築物，進行消防檢查、宣導及規畫搶救作為，發現有安全門難開啟、消防安全設備無法使用等情形，由於大樓都沒有管委會，改善缺失有困難，都已將資料交給縣府建管單位後續輔導處理。

高雄「城中城大樓」屬住商混合型，早期曾有百貨公司、電影院等，如今均已停業，部分樓層閒置或供套房出租。新竹縣消防局從轄區資料中掌握轄內有3棟類似的大樓，竹北2棟、湖口1棟，建物都已2、30年，部分樓層閒置，也有出租、營業使用，今天進行火災預防宣導及消防安全檢查。

消防局指出，今天也針對該建築物周圍道路、建築物內部空間、使用情形等，研擬及規畫最佳救災方式，由於建築物老舊狹窄及內部空間動線等問題，在救災上實質大大考驗著消防人員。

消防人員檢查時先是發現大樓都沒有管委會組織，沒有所有權人共同窗口，另檢查樓層安全門時，雖未上鎖，但是鎖頭非常見按推形式很難開啟，花了一些時間才打開，且逃生動線也堆放雜物，逃生路線有疑慮，另消防安全設備也有無法使用等危險情形。

消防局指出，雖然有住戶的樓層願意配合改善相關逃生與安全設施，不過其他閒置樓層無人能處理，災害不會只在指定的樓層才會出現，一旦發生火災恐造成嚴重危害，除加強消防安全外，相關場所消防局也將提報建築主管機關，確認場所在使用用途、防火區劃等有無相關問題，以從建築物合法使用根本上著手，以提供縣民安全的居住及使用空間。

消防局局長孫福佑表示，由於相關建築物所處區域道路等先天條件的限制，嚴重影響消防車輛的部屬規畫，加上老舊大樓新、舊法規適用性上等因素，類似場所如發生火災時，相較於新興重劃區的大樓，更甚危害。

縣府也提醒民眾在選擇出租套房及租賃處所時，選擇合法且設備均正常使用的大樓，也才能保障生命財產安全。

新竹縣消防局今天到3棟住商混合大樓進行消防檢查與宣導，發現安全門難開啟、消防安全設備有問題等狀況。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天到3棟住商混合大樓進行消防檢查與宣導，發現安全門難開啟、消防安全設備有問題等狀況。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天到3棟住商混合大樓進行消防檢查與宣導，發現安全門難開啟、消防安全設備有問題等狀況。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天到3棟住商混合大樓進行消防檢查與宣導，發現安全門難開啟、消防安全設備有問題等狀況。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天到3棟住商混合大樓進行消防檢查與宣導，發現安全門難開啟、消防安全設備有問題等狀況。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天到3棟住商混合大樓進行消防檢查與宣導，發現安全門難開啟、消防安全設備有問題等狀況。記者張裕珍／翻攝

建築 火災 新竹

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