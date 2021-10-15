秋節地瓜香！民眾買桃園地瓜 市府補助運費
桃園市政府輔導農漁會推廣農特產，繼防疫蔬菜箱、鮮魚箱之後，再推「台農57號地瓜箱」，每箱10斤250元，市府補助運費50元，2項以上運費另有優惠，欲購從速。
農業局指出，桃園市觀音區的砂質土地質利於地瓜生長，種出的台農57號地瓜富含膳食纖維，可以增加飽足感，適合取代白飯、麵條等精緻澱粉，而香甜鬆軟的口感，也是秋日時節的健康點心。
農業局與觀音區農會合作推出「台農57號地瓜箱」20日開放訂購，將由台灣大車隊計程車配送，配送地區含括桃園、雙北地區，市府每箱補助運費50元，訂購2箱以上另有優惠，1箱運費60元、2箱65元、3箱125元、4箱130元，運費以此類推。表單訂購，訂購專線03-4981221分機506（服務時間為平日上午8時至下午5時）。
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