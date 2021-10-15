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國中新生家長為暑假作業提訴願 校方：已獲諒解

中央社 / 桃園15日電

桃園市一名國中新生家長，不滿學校要求做暑假作業，向市政府提起訴願，並要求懲處校長，市府認為訴願不合法、不予受理。校方表示，暑假作業並非強制，經溝通已獲家長諒解。

桃園市一名國小六年級畢業生（現為國中一年級），今年暑假期間接到即將入學的國中來電，要求到校領取暑期作業包，完成後在開學時繳交。學生家長認為學校強迫新生寫暑假作業並不合理，向桃園市政府教育局陳情。

教育局今年7月間2度回函該生家長，解釋安排暑假作業的目的，也強調此教材可參酌使用、並非強制，但家長認為回函內容無法讓他信服，進而向桃園市政府提起訴願，並要求懲處校長。

桃園市政府調查後認為，依訴願法規定，本件訴願為不合法，應不予受理；至於懲處校長部分，屬於行政機關應否追究所屬人員應負的責任，訴願人（該生及家長）並無請求行政機關為准駁的權利；如不服本決定，得於決定書送達之次日起2個月內向台北高等行政法院提起行政訴訟。

桃園市政府教育局向中央社記者表示，此案是學校與家長溝通時，因溝通不良產生的誤會；該校所提的新生暑假作業並非強制性，也有要求學校不得以此做為後續在學的評分標準，針對學校向家長解釋暑假作業時的語氣，讓家長感覺到不被尊重的部分，也會再進行加強。

該校校長向中央社記者表示，得知被訴願時很無奈，今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法舉辦暑期輔導，學校出於善意才安排暑假作業，但並非強制，該家長認為屆時有無繳交作業，會影響學生在校觀感，這部分也有和家長溝通，目前已獲得家長諒解。

桃園 教育局 疫情

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