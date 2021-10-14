桃園坑子溪遊客中心揭牌 一日遊賞閩式建築農村景點
桃園市蘆竹區坑子溪休閒農業區今天舉行遊客中心揭牌典禮，提供遊客查詢景點、交通、食宿旅遊資訊和休憩空間，市府副秘書長邱俊銘表示，坑子溪休閒農業區為蘆竹茶、米產區，附近有德馨堂陳氏古厝、道貫堂、清朝四品官藍氏故居等閩式傳統建築，及日治時期的外社輕便車站，遊訪農村風貌與人文歷史成為休區亮點，享受戶外。
該遊客中心開放，由邱俊鉊、農業局長郭承泉、市議員郭麗華、張桂綿及前立委黃適卓等多人共同主持揭牌，坑子溪休閒農業區為市府推動十大休區之一，總面積297公頃，邱俊銘表示，該休區涵蓋坑子溪流域，包括坑子、外社里，以生產綠竹筍、稻米、茶業等農產品為主，以桃金孃花為該休區形象花卉，推動休閒農業發展。
市府農業局長郭承泉表示，坑子溪休區遊客中心提供遊客休憩空間，也提供該休區內景點、交通、食宿等旅遊資訊和諮詢服務，為配合「一休區一花卉/一節慶」行銷，串連農場行銷，拉抬該休區的知名度。
市府農業局表示，該中心未來會不定期辦理生態導覽、農事體驗等活動，特別是將引進農產品無人商店，推廣包括山珍特咖啡、小木屋休閒農場的澳洲茶樹洗手乳、澳洲茶樹防蚊液、蘆竹區特有的金萱烏龍茶、蘆峰紅茶等農特產品，提供一日農村遊。
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