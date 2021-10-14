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爭取前瞻預算6千萬 改善桃園中華路二段淹水

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程，興建總長706公尺雨水下水道。記者翁唯真／翻攝
中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程，興建總長706公尺雨水下水道。記者翁唯真／翻攝

桃園市中壢區中華路二段及忠義路原排水設施尺寸過小且不連貫，加上易受黃屋庄溪洪水位升高影響，使下水道排放不易，過去經常造成中華路二段189巷及中華路二段忠義路口每逢豪大雨易有積淹水問題，市府已於109年底完成中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程，改善周邊積淹水情形。

此下水道工程，興建總長706公尺雨水下水道，並重新整建中華路二段189巷側溝118公尺、3台抽水機組等，工程造價6035萬元，並爭取內政部營建署前瞻基礎建設計畫全額補助。

水務局劉振宇局長指出，在中華路二段臨近黃屋庄溪的排水出口增設自動控制的抽水機組，並由「桃園市水情資訊系統」全時監控抽水機組運作情形，確保抽排水情形良好，另外施工過程必須閃避中華電信縱貫線上串連南北的金融樞紐幹纜，在施工用地不足的條件下，積極協調台灣華可貴股份有限公司提供中華路二段圍牆下用地約56平方公尺，將抽水井及相關排水管依照所需要的排水斷面整建起來。

鄭文燦表示，工程完工後順利通過今年6月7日及7月30日豪雨考驗，成功改善淹水情形，過去經常發生的淹水點已經消失無蹤，也會特別針對A8站，設置兩個大排系統，龜山工業區跟長庚醫院附近的社區，以解決排水問題。

鄭文燦表示，工程完工後順利通過今年6月7日及7月30日豪雨考驗，成功改善淹水情形。記者翁唯真／翻攝
鄭文燦表示，工程完工後順利通過今年6月7日及7月30日豪雨考驗，成功改善淹水情形。記者翁唯真／翻攝
中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程，新建雨水箱涵706公尺、側溝118公尺、3台抽水機組等改善工程。記者翁唯真／翻攝
中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程，新建雨水箱涵706公尺、側溝118公尺、3台抽水機組等改善工程。記者翁唯真／翻攝

淹水 桃園 鄭文燦

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