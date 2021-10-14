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桃園人均負債2萬元 議員批靠取締罰款開源觀感差

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市民進黨市議員謝美英質詢批評自有財源開源靠罰款。圖／謝美英服務處提供
桃園市民進黨市議員謝美英質詢批評自有財源開源靠罰款。圖／謝美英服務處提供

桃園市議會今天財政局工作報告統計，至今年7月底，桃園市人均負債2萬元，六都歷年最低，市議員黃婉如認為升格七年市民負債從1萬元跳到2萬元「債留子孫」，市議員謝美英批評，市府積極開源靠取締酒駕等違法罰款，從市民身上開罰單進帳，讓市民觀感很不好。

市政府財政局長歐美鐶表示，桃園市人均負債2萬元，也是六都歷年最低，因為桃園建設多，自有財源增加是因中央補助款減少，現在罰款10幾億元占總預算比例不高，且罰款是對違法開罰、維護公平性。

桃園市議會舉辦財政局、主計處、人事處工作報告，謝美英表示，看到人均負債六都歷年最低，卻讓人高興不起來，自有財源占歲入比例從104年83.12%到109年75.59%，市府積極開源，根本就是從市民朋友身上開拓財源。

根據審計處報告指出加強取締違規案件和提升罰鍰案件收繳率，竟占開源的6成，她質疑，難道市府自有財源是靠違規、酒駕、肇事開罰案件越多越好，是不是應該加強取締宣導，否則市民觀感不好。

桃園市民進黨市議員謝美英（圖右）質詢財政局長歐美鐶（圖左）批自有財源開源靠罰款。記者曾增勳／翻攝
桃園市民進黨市議員謝美英（圖右）質詢財政局長歐美鐶（圖左）批自有財源開源靠罰款。記者曾增勳／翻攝

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