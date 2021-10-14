新竹市社宅掛蛋 攜手住都中心敲定這4處興辦社宅

新竹市長林智堅7年前選舉時喊出「住你幸福」社會住宅政策，主張興建1500戶「只租不售」的社會住宅，但7年一晃，社宅進度掛蛋，引來在野黨批評。市府今天指出，日前拜會內政部共商合作，選定新竹市建功高中南側、三廠市場北側國防部土地、光復路上將軍村停車場、建功高中東側4處，預計規畫2400戶設宅，保障居住權益。

時代力量市議員林彥甫說，新竹市興辦社會住宅進度停滯，新竹市號稱要蓋1500戶「只租不賣」社宅，迄今仍不見影，原先規畫的「機30」社宅用地，依然雜草叢生。

市府都發處代理處長許志瑞說，竹市社宅推動較慢，主因新竹市自有市有地很少，縣有地也無權處理，因此只能轉請中央協助盤點合適的國有土地，今年原本國家住都中心有意在東區台糖土地打照竹科安居社宅，但因交通動線不佳，確定不會往下推動。

為了保障民眾居住權益、健全住宅市場，林智堅前陣子拜訪內政部政務次長花敬群共商合作，預計將與國家住都中心合作，選定竹市建功高中南側、三廠市場北側國防部土地、光復路上將軍村停車場、建功高中東側4處興辦社會住宅，預計規畫2400戶。

其中，位於新竹市經國路與延平路的「三廠市場北側國防部土地」進度最快，國家住都中心著手「中雅安居」社會住宅新建統包工程，委託專案管理及監造勞務採購案已在9月10日決標，由「林同棪工程顧問股份有限公司、萬有為建築師事務所」得標。

國家住都中心指出，中雅安居社宅基地鄰近凌雲公園、竹光國中、竹光運動中心等，交通便捷且生活機能完整，勞務採購案決標後，也將進入統包工程的招標階段。

許志瑞說，4處社宅土地都相對單純，除了為國防部土地，建功高中東側為新竹市少有方正的市有地「機30」，也納入社宅選項，都將由住都中心進行興辦規畫與評估。