視訊媒合買主 桃園國際採購大會估創6億商機

桃園市政府主辦、外貿協會執行的國際採購商機大會，今年共邀請19個國家的38位買主，與桃園為主的80家企業，在會中以視訊方式進行1對1的採購洽談，估計可帶來6億元以上的採購商機。

今年桃園國際採購商機大會採取「全球買主採購」及「桃園產業拓銷」雙軌並行，其中「全球買主採購」依據英國、加拿大、日本、印度、東南亞等19個國家38位買主的採購需求，媒合超過80家企業；「桃園產業拓銷」則安排包括物聯網、智慧綠能及醫療設備等20家以上桃園在地業者，與全球相關企業買主進行200場次以上一對一線上採購洽談。

桃園市長鄭文燦表示，受疫情影響，業者難以前往海外拓銷，大會採取視訊採購洽談模式，讓業者能與國際買主順利接軌、創造商機，期盼透過這次大會，為企業爭取到實質的海外訂單。

今年參與視訊洽談的海外買主不乏各國重量級業者，包括日本前3大電腦通路零售商APPLIED CO.,LTD.；加拿大資通訊產品連鎖通路領導廠商Memory Express,Inc；波蘭最大電子零組件經銷商Transfer Multisort Elektronik；澳洲電腦資通訊產品領導品牌Pioneer Computers及英國最大的華人超市Wing Yip集團等。