中央補助六都桃園最低不如彰化 議長震怒議員批不公平
桃園市藍綠及無黨籍多位議員今天質詢關切桃園市111年度中央統籌分配款增加不多、一般性補助款排名掉到全國第18名，每人負債額達2萬元，市議員建議市長鄭文燦率立委、全體議員向中央爭取，議長邱奕勝獲悉震怒決定向中央抗議，市府財政局長歐美鐶表示，財政收支劃分法遲未修法，加上一般性補助款又設天花板上限、桃園補助款才排到第18名，市府一直爭取財劃法修法及取消一般性補助款上限，否則對桃園不公平。
桃園市議會進行財政局工作報告中，藍綠及無黨籍市議員陳雅倫、張桂綿、林正賢、陳美梅、牛廉、黃婉如多人質詢，認為桃園市人口成長、創稅能力名列前茅、工業產第一，帶來汙染，桃園亦因建設不足，質疑中央對桃園補助分配不公平，籲請鄭文燦帶領中央、地方民代集體向中央爭取。邱奕勝表示，桃園人口增加這麼多，公共設施負擔大，照顧老幼預算成長，加總補助款六都最低、彰化縣都比桃園高，一般性補助款倒退，對桃園人不公、漠視桃園人權益。
中央公布111年統籌分配款、一般性補助款分配統計，桃園市統籌分配款236億元，六都補助排名第五、只比台南市219億元高，但是中央一般性補助款編列項下，桃園市補助總共52.78億元，在全國補助排名第18名，較上一年度補助排名第17名往下掉，只比新竹市、澎湖、金門、連江縣補助高。
根據中央統籌分配款及一般性補助款加總統計，中央111年度補助桃園市約289億元，六都最低，其中人口128萬人的彰化縣補助161億元、人口84萬人的屏東縣補助約166億元，若加計中央統籌款補助各鄉鎮在內，桃園市的總補助款，甚至比彰化縣估算總補助逾300億元少，與屏東縣總補助估算290億元相當，桃園獲得補助相較六都更顯偏低。
歐美鐶表示，中央統籌款補助依公式計算分配各縣市，財劃法卻遲未修法，中央公式放在那裡，加上一般性補助從開始就設天花板上限，從最低往上增加，若兩者分開，桃園可再增加補助10多億元，鄭市長也認為不公，升格以來多次向中央爭取財劃法修法及取消一般性補助上限，在修法前，市府只好「忍痛爭取」計畫性補助增加桃園建設。
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