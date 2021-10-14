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南庄鄉苦花潭最醜陋的風景是垃圾 封山聲音再起

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭風景秀麗，國慶日連續假期遊客卻留下大批垃圾瘡痍滿目。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭風景秀麗，國慶日連續假期遊客卻留下大批垃圾瘡痍滿目。圖／楊文昌提供

熱門景點苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭，國慶日連續假期湧進遊客，卻留下大批垃圾瘡痍滿目，封山的聲音再起，甚至揚言以遊客製造的垃圾堵在路口，南庄鄉長羅春蓮認為因涉及許多私人土地，封山會有疑慮，將會與部落研議因應之道。

南庄鄉苦花潭隱身天然山林之中，秘境美景秀麗，去年夏天網路推波助瀾，成為暴紅景點，但湧入遊客造成停車、垃圾泛濫亂象，部落一度有封山之議，後來去年7月底公告禁止車輛進入，亂停車問題改善了，但還是阻止不了遊客進入，今年夏天因疫情影響，垃圾問題不大，未料，疫情趨緩後，國慶日連續假日部落的噩夢重現。

「怎麼還有人忍心破壞這個天然美景！」苗栗縣議員楊文昌說，遊客無視美景到處可見垃圾，籲請公部門暫時封閉苦花潭，現階段應該是設置告示，圖文並茂讓遊客一目瞭然，否則一些遊客是外籍人士，可能看不懂中文。

部落居民也議論紛紛，有人認為不良遊客缺乏公德心，有公權力的人的單位不可能天天站崗，建議把垃圾撿起來丟到苦花潭的入口步道，不珍惜環境就用以其人之道，還治其人之身；也有看法規畫中的苦花潭景觀步道工程還沒做好前，暫時禁止遊客，沒有人去就沒有垃圾；還有人認為可以開部落會議來決定是否封閉。

羅春蓮表示，公所接獲部落反映，也相當傷腦筋，因封山涉及許多私人土地，公部門不能說封就封，將與部落討論研議，希望找出辦法解決苦花潭垃圾問題。

苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭風景秀麗，國慶日連續假期遊客卻留下大批垃圾瘡痍滿目。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭風景秀麗，國慶日連續假期遊客卻留下大批垃圾瘡痍滿目。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭風景秀麗，國慶日連續假期遊客卻留下大批垃圾瘡痍滿目。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭風景秀麗，國慶日連續假期遊客卻留下大批垃圾瘡痍滿目。圖／楊文昌提供

南庄 疫情 國慶

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