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65歲以上長者莫德納第2劑 桃園造冊通知10/25、26接種

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市65歲至67歲長者莫德納第2劑將由市府造冊通知，預計10月25、26日在社區接種站接種，計畫同樣開放不在籍和65歲以上長者補打。記者陳俊智／攝影
桃園市65歲至67歲長者莫德納第2劑將由市府造冊通知，預計10月25、26日在社區接種站接種，計畫同樣開放不在籍和65歲以上長者補打。記者陳俊智／攝影

中央疫情指揮中心公布新冠肺炎第12期公費疫苗接種計畫，其中包含7月16日接種莫德納民眾的第2劑。為了不熟悉3C操作的長者，桃園65歲至67歲長者將由市府造冊通知，預計10月25、26日在社區接種站接種，計畫同樣開放不在籍和65歲以上長者補打。

新聞處長詹賀舜指出，桃園已執行完70歲以上長者接種莫德納第2劑，因疫苗庫存有餘裕，約3萬劑，16日將向下接種到68歲。中央昨天宣布第12期接種將分2階段開放55歲以上和18以上民眾接種第2劑，由於疫苗必須上網預約，為照顧不諳3C操作，市府統計全市約有6萬名65歲至67歲長者，將由市府統一造冊通知。

詹賀舜表示，65歲至67歲長者接種服務25、26日將於全市56處社區接種站執行，長者只需攜帶接種通知單、健保卡及第一劑接種小黃卡，按通知單的時間、地點前往即可。此外，市府也提供愛心計程車、復康巴士等接送服務，歡迎有需要的長者預約使用。

桃園市長鄭文燦今早前往八德靜思堂接種站視察表示， 10月是疫苗高峰期，要施打的疫苗數量相當多，期望在月底前能達到全市疫苗人口涵蓋率7成、兩劑接種人口涵蓋率3成目標。

桃園市衛生局指出，10月要打的疫苗種類相當多，還有BNT第一劑和AZ第二劑，一般民眾均須上網預約，而接種站為了避免混亂，一天只安排一種疫苗接種。

疫苗 桃園 3C

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