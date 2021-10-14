時力批4局處長懸缺不利市政 竹市府：尚不符簡任訓資格

時代力量新竹市議會黨團今天開記者會，指出新竹市政府一級局處單位，多達4名首長懸缺，空缺率高達1/4，衛生局長空缺期間33個月，都發處長懸缺也將屆滿2年，黨團指市長林智堅積極倡議大新竹合併，卻連最基本的一級首長都補不齊，「會做事的人不嫌多」，沒有一級首長協助，欠缺專業決策，也不利市政推動。

新竹市政府回應，林智堅市長上任以來，不分性別、年齡晉用優秀人才，市府正、副主管持續年輕化，由接任時的56歲降到現今的49歲，給市民清新多元、耳目一新的市政容貌；時力黨團所述是有悖於事實的無稽之談，不僅否定各局處一級主管的專業，更否定公務同仁的努力與辛勞。

再者，公務人員的升遷任用機制有其法令嚴格的要求規定，多名副處長現職年資，實因尚未符合地方政府一級主管簡任陞官等訓練資格，才因此暫以副處長職務代理處長一職，增加職務歷練同時，也確保施政持續推行。

新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊今天開記者會，高喊「加速市政、找齊首長」等口號。林說，新竹市共21個一級局處單位，扣除其中5個為專法任免，其餘16個一級局處首長有4名懸缺多時，分別為衛生局長、都發處、教育處與工務處，衛生局長前後空缺33個月，其餘分別懸缺23、16和7個月，造成代理人要身兼多職。

其中，都發處業務繁重，肩負都市規畫、城市轉型的重責大任，但都發處副處長代理將滿2年。林彥甫說，林智堅喊出1500戶社宅掛零、金城青創宅推動停擺，前都發處推動的大車站計畫綜合規畫案，迄今快1年半都招標不出去，為何不找齊首長？「難道不需要專業人士協助嗎？還是沒人願意來？不敢來？」

蔡惠婷關注關埔地區交通與學區問題，她也說，這些重大問題不需等到縣市合併再來解決，但關埔地區大空橋計畫與學區問題，往往因為代理處長無決策權，無法正面回覆，造成政策推動緩慢，另光埔二期都市計畫也有必要盡速通盤檢討，有必要找到一名有決策權且能提供都市計畫通盤建議的處長，不能再拖到市長任期結束。

「會做事的人永遠不嫌多！」廖子齊說，補齊正選首長才能讓市長在不同政策上，有專業人士能諮詢，另也可分層授權局處首長決策並督導局處業務，長期由副處長暫代恐面臨「有責無權」窘境，無形中也加重代理者工作負擔，要求市府正視。