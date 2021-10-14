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全運會周六登場 鄭文燦授旗桃市代表隊盼奪佳績

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
全國運動會16日到21日將在新北市舉行，桃園市長鄭文燦上午在桃園市立田徑場授旗給桃園代表隊。圖／體育局提供
全國運動會16日到21日將在新北市舉行，桃園市長鄭文燦上午在桃園市立田徑場授旗給桃園代表隊。圖／體育局提供

全國運動會16日到21日將在新北市舉行，桃園市長鄭文燦上午在桃園市立田徑場授旗給桃園代表隊，鄭文燦說，桃園市代表隊共986人，部分舉辦完畢的競賽項目中，已贏得11金、12銀、14銅的佳績，期盼選手們能繼續加油。

目前桃園市奪得獎牌，包括黃歆及簡彤娟拿下桌球女子組雙打金牌，李智凱囊括地板、鞍馬及跳馬3金，宋語涵個人全能競賽金牌，男子組划船雙人單槳式張仁豪及張仁傑摘金等。

為了鼓勵選手全力以赴，桃園市訂定「桃園市參加全國運動會績優選手教練及團體獎勵要點」，鄭文燦說，選手們只要能於個人項目贏得獎牌，就能獲頒第一名32萬元、第二名10萬元、第三名5萬元的獎勵金，至於團體項目也能獲頒第一名15萬元、第二名6萬元、第三名4萬元的獎勵金。

體育局長莊佳佳表示，這次全國運動會，市府體育局與國立體育大學合作，提供角力、曲棍球、划船等選手，進行運動技術、生理、心理、能力等檢測，此外也聘用23位運動傷害防護員，在選手集訓期間定期提供運動防護訪視及諮詢服務，給予選手完善的運動防護支援。

全國運動會16日到21日將在新北市舉行，桃園市長鄭文燦上午在桃園市立田徑場授旗給桃園代表隊。圖／體育局提供
全國運動會16日到21日將在新北市舉行，桃園市長鄭文燦上午在桃園市立田徑場授旗給桃園代表隊。圖／體育局提供

桃園 鄭文燦 體育

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